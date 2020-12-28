Назвали лучшего тренера Украины 2020-го

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Лучшим футбольным тренером 2020-го стал наставник "Зари" Виктор Скрипник.

Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника по футболу, сообщает официальный сайт организации.

Лучшим тренером стал Скрипник с показателем 4,38 из 5. Наставник "Зари" смог опередить Мирча Луческу с "Динамо", тренера "Шахтера" Луиша Каштру, Юрия Максимова и Александра Рябоконя с "Ворсклы" и "Десны".

Лучшим тренером 1-й лиги стал наставник "Агробизнеса" Александр Чижевский. 2-й лиги - Владимира Бондаренко с "Диназу".

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2020-го "Заря" заняла 3-е место в турнирные таблицы и смогла получить 2 победы в ЛЕ.