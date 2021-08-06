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пятница, 06 августа 2021 15:58

Назвали клуби, которые хотят подписать Месси

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Назвали клуби, которые хотят подписать Месси
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Четыре клуба претендуют на подписание капитана сборной Аргентины 34-летнего Лионеля Месси.

Английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и французский ПСЖ готовы предложить Месси контракт, сообщает Тhe Athletic.

Сейчас Месси находится в статусе свободного агента и может бесплатно подписать контракт с любым клубом.

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"Манчестер Сити" совершил трансфер Джека Грилиша и продолжает охоту на Гарри Кейна, а "Манчестер Юнайтед" инвестировал в Джейдона Санчо и Рафаэля Варана. "Челси" пока молчит на рынке, однако в последнее время лондонцев активно связывают с дорогим трансфером Ромелу Лукаку.

Наиболее реальным вариантом выглядит ПСЖ, у которого большинство новичков - свободные агенты. Катарские владельцы клуба готовы выписать большой чек, чтобы пригласить еще и Месси.

Лео мог бы иметь больше альтернатив, если бы раньше попрощался с "Барселоной". К концу трансферного окна осталось меньше месяца, и большинство клубов уже выполнили свои планы на межсезонье.

Контракт Месси с "Барселоной" закончился после завершения предыдущего сезона. Всего аргентинский форвард сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 ассистов.

Лионель 10 раз выиграл с "Барселоной" Ла Лигу, семь раз Кубок и восемь раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды был победителем Суперкубка УЕФА и Клубного Кубка мира.

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Дата
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