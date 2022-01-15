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суббота, 15 января 2022 18:15

Настала черная полоса. Команда Реброва проиграла второй матч подряд

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Настала черная полоса. Команда Реброва проиграла второй матч подряд
Сергей Ребров. Фото: instagram.com/alainfcae

Клуб "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва потерпел второе поражение подряд на внутренней арене.

Поражение недельной давности от "Аль-Шарджи", по сути, ничего не означало, ведь оно было в чемпионате ОАЭ, где команда украинского специалиста уверенно лидирует.

Сегодня же "Аль-Айн" уступил "Аль-Васлу" 1:2, что стоило ему продолжения борьбы в розыгрыше Кубка президента Объединенных Арабских Эмиратов.

"Аль-Айн" стартовал в Кубке с 1/8 финала, где оказался сильнее "Аль-Насра" - 1:0. Четвертьфинальная стадия стала последней для команды Реброва на этом турнире.

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Таким образом, экс-тренер киевского "Динамо" в нынешнем сезоне продолжает борьбу не за три, за два трофея. В Кубке лиги ОАЭ его подопечные сыграют в полуфинале, а в чемпионате после половины дистанции опережают ближайшего преследователя на 6 очков.

Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне 2021 года. Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Под руководством украинца "Аль-Айн" потерпел всего три поражения, два из которых пришлись на последние матчи.

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15
января

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