Нападающего "Наполи" ограбили, угрожая оружием

У польского нападающего украли часы за 20 000 долларов

После матча "Наполи"-"Ливерпуль" (1:0) нападающего итальянской команды ограбили. Польского форварда Милика ограбили, угрожая оружием.

Игрок находился в собственном автомобиле и возвращался домой в два часа ночи, когда ему заблокировал дорогу мотоцикл.

Один из двух грабителей подошел к машине Милика и угрожал ему оружием, принудив отдать часы Rolex Daytona, стоимостью в 20 тыс. евро.

2 мужчин, чьи лица скрывались под шлемами, быстро скрылись с места преступления. Полиция сейчас проводит расследование.

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