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суббота, 12 октября 2019 12:25

"Наихудший матч сборной" – реакция СМИ после победы над Литвой

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&quot;Наихудший матч сборной&quot; – реакция СМИ после победы над Литвой
Мораес до сих пор не забивал в матчах за сборную

"Это был наименее выразительный матч Украины в этом отборе, - пишет" Трибуна ".

"Сборная Шевченко успела приучить к легкой и продуманной манере игры, которую мы привыкли видеть в топ-команд. Даже когда мы имели трудности в обоих поединках с Люксембургом, идея, что делать с позиционной преимуществом на половине поля соперника, чувствовалась.

В Харькове так не было. Оба гола пришли не из корректно построеных атак, а благодаря индивидуальному мастерству. В первом голе это сугубо талант Малиновского и Мораеса, во втором - того же Руслана и Ярмоленко".

"Нельзя обойти вниманием и особое отношение публики к наставнику сборной, - утверждает ua-football.

Уже можно утверждать, что наконец-то пришли времена, когда Андрея Шевченко любят не только за прошлые достижения в качестве игрока, а уже и за тренерские успехи. Вот и на этот раз публика дважды громко скандировала: "Шева! Шева!". На что, как всегда по-европейски элегантный, коуч сборной оба раза отвечал уважительными аплодисментами в адрес трибун. Выглядело это очень сентиментально. Ну где еще так любят главного тренера"?!

Оба гола пришли не из корректно построеных атак, а благодаря индивидуальному мастерству

"Слева в обороне ожидался выход Миколенко, который успел восстановиться к игры- анализирует football24.ua - Однако тренерский штаб поберег Виталия на Португалию и дал возможность проявить себя его конкуренту. Соболь не разочаровал.

Эдуарду было не так просто впереди - Марлос дал ему на откуп все левый фланг. Однако фулбек справился: вовремя предлагал себя на бровке, старался поддерживать ширину атак, смело шел в обыгрыш (все 3 попытки дриблинга были успешными). Главное - передачи Соболя в штрафную были осмысленными и нацеленными. Он создал супершанс для Мораеса и Зинченко, а всего отдал 3 пасы под удар ".

План Литвы мог бы сработать, но гости ошиблись сами, - пишет "Спортарена". - В эпизоде ​​с первым голом они утратили былую компактность, допустив лазейку для продвижения Руслана Малиновского с мячом, за что моментально поплатились.

В остальном же для команды Андрея Шевченко было не все так радужно. Украина непрерывно контролировала мяч и доминировала на поле, однако испытывала трудности с раскрытием низкой массированной обороны. Не хватало врываний Александра Зинченко или Малиновского в зону между центрбэком и фулбек Литвы (а там регулярно возникали зазоры), не всегда уместной и эффективной была широкая позиция Андрея Ярмоленко.

Здесь необходимо вспомнить и первый матч против Люксембурга, когда Украина тоже не особо продуктивно действовала на сжатом пространстве против закрывающегося противника - в общем, команде Шевченко нужно улучшать свои действия в данной игровой ситуации.

Ни о каком поражении от Португалии и речи быть не может

"Наша команда победила очень спокойно и, казалось, не потратило много сил перед Португалией, - уверяет dynamo.kiev.ua. После матча стали сыпаться поздравления. Однако мы видим, какие в современном футболе отыгрываются счета. Мы помним "Рома" - "Барселона", "Ливерпуль" - "Барселона", "Барселона" - ПСЖ и т.д. Да и сам Шевченко наверняка не забыл, как в составе "Милана" уступил "Депортиво" 0:4, после 4:1 дома. В случае поражения от Португалии, сербам достаточно будет обыграть нас со счетом 6:0 или 5:0, если им удастся "набить" общую разницу мячей в предстоящих двух матчах с Литвой и Люксембургом. Мы же помним свой разгром в действительно ничего не значимом матче Лиги наций против Словакии (1:4). Кроме того, мы знаем, как принимают в Сербии и представляем, как сербы будут принимать Украина.

Да, фантастика, да, ее отдел на втором этаже. Но на этот второй этаж стали что-то часто заезжать разные команды, причем и круче сборной Украины, какой бы сильной она ни была. Поэтому ни о каком поражении от Португалии и речи быть не может. При таком результате, нам не будет спокойной жизни в поездке в Сербию, не будем спокойно спать там перед матчем, а потом играть. Надеюсь игроки, и тренеры сборной это все понимают.

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Следующий матч сборная Украины сыграет в понедельник, 14 октября, против сборной Португалии.

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