 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 27666
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 810
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1674
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2646
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2178
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2628
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3087
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1548
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4761
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
13
16
14
9
16
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Видео
Все видео
"Ярмоленко много играет" – Пеллегрини
"Ярмоленко много играет" – Пеллегрини
Шанс для "Динамо". "Заря" победила "Десну"
Шанс для "Динамо". "Заря" победила "Десну"
Малиновский отыграл 90 минут в огненном матче с "Лацио"
Малиновский отыграл 90 минут в огненном матче с "Лацио"
Россиянин нокаутировал Гвоздика на глазах у Ломаченко и Усика
Россиянин нокаутировал Гвоздика на глазах у Ломаченко и Усика
В Англии забили невероятный гол с центра поля головой
В Англии забили невероятный гол с центра поля головой
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4284
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7146
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1665
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 333
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
суббота, 19 октября 2019 20:11

Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
13

  Комментировать

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль после 14 лет отношений женится на своей девушке Марии Франциско Перелло.

Свадьба пройдет в частном имении в городе Порт-де-Польенса в субботу, 19 октября. На церемонию приедет масса известных людей, среди которых сам король Испании Хуан Карлос и королева София. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

Свадьба будет проходить под жесточайшим контролем. Так вход на церемонию будет осуществляться через ворота военной базы. Гостям нельзя брать на мероприятие мобильные телефоны, а обслуживающий персонал обязали подписать договор о неразглашении. Также местная полиция будет следить за недопущением запуска дронов над имением.

Рафаэль Надаль и Мария Франциско Перелло встречаются с 2005 года. Как известно, Мария не публичный человек. Она работает в страховом бизнесе и время от времени ездит с Надалем на турниры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый бойфренд Седоковой бросил жену с сыном ради певицы

Рафаэль Надаль и Мария Перелло женятся после 14 лет отношений. Фото: Instagram
Рафаэль Надаль и Мария Перелло женятся после 14 лет отношений. Фото: Instagram
Рафаэль Надаль и Мария Перелло женятся после 14 лет отношений. Фото: Instagram
Рафаэль Надаль и Мария Перелло женятся после 14 лет отношений. Фото: Instagram
Рафаэль Надаль и Мария Перелло женятся после 14 лет отношений. Фото: Instagram

Рафаэль Надаль - Испанский теннисист, спортивная биография которого пестрит большим количеством наград и титулов. Он олимпийский чемпион в одиночном и парном разрядах, имеет 19 победа на турнірах Большого Шлема, уступая на один титул Роджеру Федереру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
октября

Пилот раздал премию беднякам Парижа

Звезду из "Богатые тоже плачут" Веронику Кастро считают лесбиянкой

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 1 Просмотров: 179077
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 43849
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
16
 1 Просмотров: 27702
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
3
 Просмотров: 27027
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые &quot;горячие&quot; фото
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые "горячие" фото
8
 Просмотров: 21186
Спорт
"Ярмоленко много играет" – Пеллегрини
"Ярмоленко много играет" – Пеллегрини
 Просмотров: 459
Шанс для "Динамо". "Заря" победила "Десну"
Шанс для "Динамо". "Заря" победила "Десну"
 Просмотров: 405
Малиновский отыграл 90 минут в огненном матче с "Лацио"
Малиновский отыграл 90 минут в огненном матче с "Лацио"
 Просмотров: 693
"Никто не может остановить Дэвиса" – Мейвезер восхищается потенциальным соперником Ломаченко
"Никто не может остановить Дэвиса" – Мейвезер восхищается потенциальным соперником Ломаченко Просмотров: 459
"Павелко должен извиниться перед Суркисом" – Гордон
"Павелко должен извиниться перед Суркисом" – Гордон Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
14
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
4
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
4
Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ
2
Чуда не произошло – Повалий отменила концерт в Киеве
2
Гладковскому объявили о подозрении
Голосов: 1270
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua