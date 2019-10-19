Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль после 14 лет отношений женится на своей девушке Марии Франциско Перелло.

Свадьба пройдет в частном имении в городе Порт-де-Польенса в субботу, 19 октября. На церемонию приедет масса известных людей, среди которых сам король Испании Хуан Карлос и королева София. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

Свадьба будет проходить под жесточайшим контролем. Так вход на церемонию будет осуществляться через ворота военной базы. Гостям нельзя брать на мероприятие мобильные телефоны, а обслуживающий персонал обязали подписать договор о неразглашении. Также местная полиция будет следить за недопущением запуска дронов над имением.

Рафаэль Надаль и Мария Франциско Перелло встречаются с 2005 года. Как известно, Мария не публичный человек. Она работает в страховом бизнесе и время от времени ездит с Надалем на турниры.

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Рафаэль Надаль - Испанский теннисист, спортивная биография которого пестрит большим количеством наград и титулов. Он олимпийский чемпион в одиночном и парном разрядах, имеет 19 победа на турнірах Большого Шлема, уступая на один титул Роджеру Федереру.