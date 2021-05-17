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понедельник, 17 мая 2021 09:04

Надаль победил Джоковича в финале турнира в Риме

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Надаль победил Джоковича в финале турнира в Риме
Рафаэль Надаль подтвердил звание "короля грунта". Фото: REUTERS

Испанский теннисист 34-летний Рафаэль Надаль стал победителем турнира серии ATP Tour Masters 1000 в Риме.

В финале испанец победил первую ракетку мира Новака Джоковича -5:7, 6:1, 3:6.

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Теннисисты провели на корте почти три часа.У первом сете Надаль сделал два брейка и победил и смог вырвать победу в равной партии

Во втором сете серб не оставил никаких шансов своему сопернику, позволив Надалю взять только одно очко.

В решающем сете Надаль смог собраться. Старт партии был равным, а затем испанец начал отрываться от соперника в счете и довел игру до победы.

Рафаэль Надаль стал 10-кратным чемпионом Мастерса в Риме. Всего испанец выиграл 88-й титул ATP в карьере.

Следующим крупным турниром будет "Ролан Гаррос", который пройдет с 24 мая по 13 июня.

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