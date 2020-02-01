Нацполиция активизировала следствие по делу Суркиса о присвоении средств УЕФА

 
Ексклюзивы
1/5
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 3771
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 927
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 1926
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1548
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1539
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 693
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 17145
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5103
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3870
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Просмотров: 558
Фото
Все фото
15
9
11
11
6
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Видео
Все видео
"Реал" одолел "Атлетико" в дерби Мадрида
"Реал" одолел "Атлетико" в дерби Мадрида
Холанд снова забил, "Боруссия" победила
Холанд снова забил, "Боруссия" победила
Легенда "Ромы" замаскировался, чтобы поддержать на фанатском секторе свою команду
Легенда "Ромы" замаскировался, чтобы поддержать на фанатском секторе свою команду
Михайличенко признался, что переживает за Милевского
Михайличенко признался, что переживает за Милевского
Команда Зинченко проиграла принципиальный матч, но стала финалистом Кубка английской лиги
Команда Зинченко проиграла принципиальный матч, но стала финалистом Кубка английской лиги
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 243
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 2853
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 693
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1395
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25876
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 февраля 2020
Просмотров: 171
Геній
Гру Пеле я бачив один раз. 12-річним дивився на маленькому екрані чорно-білого телевізора фінальний турнір Кубка світу-1970. Зокрема, всі шість ...
суббота, 01 февраля 2020 15:40

Нацполиция активизировала следствие по делу Суркиса о присвоении средств УЕФА

  Комментировать
Нацполиция активизировала следствие по делу Суркиса о присвоении средств УЕФА
Фото: UEFA

Нацполиция по заявлению Украинской федерации футбола расследует уголовное производство по статье "присвоение и растрата имущества" (ч. 3 ст. 191). Речь о перечислении средств УЕФА на счета оффшорной компании "Ньюпорт Менеджмент Лтд", которая связана с братьями Суркис. Следователи в производстве уже получили три судебных решения, которые предоставляют им право доступа к отдельным банковским счетам.

Следователи Нацполиции и ОГП активизировали свою работу в направлении расследования дела с началом года. Три решения Голосеевского районного суда были получены ими в конце января, говорится в Реестре судебных решений.

Заметим, что с заявлением о преступлении в отношении присвоения средств УЕФА, УАФ обратилась к ГБР, ГПУ и МВД еще в конце ноября прошлого года.

Обосновывая ходатайство о доступе к банковским счетам, следователи ссылались на установленные досудебным расследованием обстоятельства совершения уголовного преступления.

"... установлено, что 24.04.1999 года (время вице-президентства, а с 2000 года — президентства Григория Суркиса в ФФУ) между Всеукраинской общественной организацией "Федерация футбола Украины", которую реорганизовали в Общественный союз "Федерация футбола Украины", а название впоследствии изменено на — Общественный союз "Украинская ассоциация футбола" (далее — ФФУ или УАФ) и компанией "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Британские Виргинские острова), заключено агентское соглашение.

В соответствии с условиями заключенного агентского соглашения от 24.04.1999 года, ФФУ получала на свои счета через посредничество компании "Ньюпорт Менеджмент Лтд" от "Союза европейских футбольных ассоциаций" (далее — УЕФА) денежные средства, предназначенные ФФУ для развития украинского футбола.

По условиям агентского соглашения от 26.04.1999 года, денежные средства, полученные от УЕФА для ФФУ, также перечислялись компанией "Ньюпорт Менеджмент Лтд" другим субъектам хозяйствования в сфере футбола на основании распоряжений ФФУ", — говорится в судебных постановлениях.

Поэтому, суд разрешил следователям иметь доступ к банковским счетам бывшей ФФУ в таких банках как: ПАО "КБ "Премиум", ОАО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ" и ОАО "Сбербанк".

Ранее немецкое издание Der Spigel в своем расследовании констатировало, что УЕФА с 2002 года перечислила около 390 млн евро, предназначенных Украинской ассоциации футбола (ранее — ФФУ), оффшорной компании. Информация издания была основана на записке для внутреннего пользования УЕФА от 2016 года, которую предоставил один из сотрудников организации.

Согласно документу, в течение 15 лет деньги перечислялись оффшору "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Newport Management Limited), зарегистрированному на Британских Виргинских островах. В записке указывалось, что владельцем этой компании является президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Доказательством того, что владельцами "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Newport Management Limited) были граждане Украины, о чем свидетельствуют и протоколы собраний известной киевской семерки в составе Згурского, Карпенка, Ляха, Медведчука, Губского, Г. Суркиса, И. Суркиса от 29 и 30 ноября 1995 г., которые состоялись в Киеве и Цюрихе (Швейцария)", — сообщает по этому поводу Открытый реестр национальных общественных деятелей Украины.

УНН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нацполиция активизировала следствие по делу Суркиса о присвоении средств УЕФА». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
19
 Просмотров: 18891
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
 Просмотров: 14328
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
 Просмотров: 9901
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
19
 Просмотров: 8955
Боевик &quot;Соболь&quot; поехал на Россию &quot;грузом 200&quot;
Боевик "Соболь" поехал на Россию "грузом 200"
4
 Просмотров: 6633
Спорт
Жених Каролины Возняцки расстался с ней по телефону
Жених Каролины Возняцки расстался с ней по телефону
5
 Просмотров: 900
"Реал" одолел "Атлетико" в дерби Мадрида
"Реал" одолел "Атлетико" в дерби Мадрида
 Просмотров: 378
Холанд снова забил, "Боруссия" победила
Холанд снова забил, "Боруссия" победила
 Просмотров: 495
У нас были интимные отношения – тренер французской фигуристки признался, что регулярно насиловал ее
У нас были интимные отношения – тренер французской фигуристки признался, что регулярно насиловал ее 1 Просмотров: 2304
Зинченко чудом не перешел в "Спартак"
Зинченко чудом не перешел в "Спартак" Просмотров: 999
Больше всего комментируют
7
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
3
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
2
Має бути справедливість
2
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
2
Зеленский предлагает США активизироваться в деоккупации Донбасса и Крыма
Голосов: 886
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua