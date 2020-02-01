Нацполиция активизировала следствие по делу Суркиса о присвоении средств УЕФА

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Нацполиция по заявлению Украинской федерации футбола расследует уголовное производство по статье "присвоение и растрата имущества" (ч. 3 ст. 191). Речь о перечислении средств УЕФА на счета оффшорной компании "Ньюпорт Менеджмент Лтд", которая связана с братьями Суркис. Следователи в производстве уже получили три судебных решения, которые предоставляют им право доступа к отдельным банковским счетам.

Следователи Нацполиции и ОГП активизировали свою работу в направлении расследования дела с началом года. Три решения Голосеевского районного суда были получены ими в конце января, говорится в Реестре судебных решений.

Заметим, что с заявлением о преступлении в отношении присвоения средств УЕФА, УАФ обратилась к ГБР, ГПУ и МВД еще в конце ноября прошлого года.

Обосновывая ходатайство о доступе к банковским счетам, следователи ссылались на установленные досудебным расследованием обстоятельства совершения уголовного преступления.

"... установлено, что 24.04.1999 года (время вице-президентства, а с 2000 года — президентства Григория Суркиса в ФФУ) между Всеукраинской общественной организацией "Федерация футбола Украины", которую реорганизовали в Общественный союз "Федерация футбола Украины", а название впоследствии изменено на — Общественный союз "Украинская ассоциация футбола" (далее — ФФУ или УАФ) и компанией "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Британские Виргинские острова), заключено агентское соглашение.

В соответствии с условиями заключенного агентского соглашения от 24.04.1999 года, ФФУ получала на свои счета через посредничество компании "Ньюпорт Менеджмент Лтд" от "Союза европейских футбольных ассоциаций" (далее — УЕФА) денежные средства, предназначенные ФФУ для развития украинского футбола.

По условиям агентского соглашения от 26.04.1999 года, денежные средства, полученные от УЕФА для ФФУ, также перечислялись компанией "Ньюпорт Менеджмент Лтд" другим субъектам хозяйствования в сфере футбола на основании распоряжений ФФУ", — говорится в судебных постановлениях.

Поэтому, суд разрешил следователям иметь доступ к банковским счетам бывшей ФФУ в таких банках как: ПАО "КБ "Премиум", ОАО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ" и ОАО "Сбербанк".

Ранее немецкое издание Der Spigel в своем расследовании констатировало, что УЕФА с 2002 года перечислила около 390 млн евро, предназначенных Украинской ассоциации футбола (ранее — ФФУ), оффшорной компании. Информация издания была основана на записке для внутреннего пользования УЕФА от 2016 года, которую предоставил один из сотрудников организации. Согласно документу, в течение 15 лет деньги перечислялись оффшору "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Newport Management Limited), зарегистрированному на Британских Виргинских островах. В записке указывалось, что владельцем этой компании является президент "Динамо" Игорь Суркис. "Доказательством того, что владельцами "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Newport Management Limited) были граждане Украины, о чем свидетельствуют и протоколы собраний известной киевской семерки в составе Згурского, Карпенка, Ляха, Медведчука, Губского, Г. Суркиса, И. Суркиса от 29 и 30 ноября 1995 г., которые состоялись в Киеве и Цюрихе (Швейцария)", — сообщает по этому поводу Открытый реестр национальных общественных деятелей Украины.