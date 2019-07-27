На победителя боя Руис Джошуа будет ожидать Уайлдер

руис неожиданно нокаутировал Джошуа

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что ожидает победителя реванша между экс-чемпионом WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и новым обладателем титулов Энди Руиса (33-1, 22 КО).

Функционера цитирует xsport.ua.

"Ничего еще не гарантировано. Кто-то из них может проиграть в предстоящем бою. Мне нравится Фьюри. Так же мне нравится и Уайлдер. Они отличные представители супертяжелого дивизиона. Мне кажется, что сейчас есть как минимум 10 супертяжеловесов, способных победить друг друга. Будет очень интересно посмотреть этот бой, если он состоится.

Если Джошуа побьет Руиса, он планирует драться с Уайлдером за звание абсолютного чемпиона. Если же Руис победит Джошуа, то он будет сражаться с Деонтеем за этот статус. Александр Усик тоже на походе. В дивизионе достаточно хороших бойцов, чтобы устроить великие бои".

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2 июня Руис неожиданно побил чемпиона мира Джошуа. Сейчас идут переговоры о матче-реванше.