На Олимпиаде-2022 в лыжных гонках Украину представят семь спортсменов

Украинские лыжники. Фото: facebook.com/skifederation.ukraine

Украина получила седьмую лицензию на зимние Олимпийские игр-2022 в лыжных гонках.

После завершения квалификационных соревнований десять лицензий остались вакантными, и одна из них досталась Украине, информирует XSPORT.ua.

В Федерации лыжных видов спорта Украины уже сообщили, что в Пекин отправится Дарья Рублева.

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Все украинские лыжники, которые выступят на ОИ-2022:

мужчины: Алексей Красовский, Руслан Перехода.

женщины: Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская и Дарья Рублева.

За времена независимости украинские лыжники еще ни разу не становились призерами Олимпийских игр. Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля.