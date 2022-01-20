На Олимпиаде-2022 в лыжных гонках Украину представят семь спортсменов

Украина получила седьмую лицензию на зимние Олимпийские игр-2022 в лыжных гонках.
После завершения квалификационных соревнований десять лицензий остались вакантными, и одна из них досталась Украине, информирует XSPORT.ua.
В Федерации лыжных видов спорта Украины уже сообщили, что в Пекин отправится Дарья Рублева.
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Все украинские лыжники, которые выступят на ОИ-2022:
мужчины: Алексей Красовский, Руслан Перехода.
женщины: Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская и Дарья Рублева.
За времена независимости украинские лыжники еще ни разу не становились призерами Олимпийских игр.
Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля.
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