На Олимпиаде в Пекине Украину представят четыре фигуриста

Александра Назарова и Максим Никитин. Фото: Украинская федерация фигурного катания

Фигурное катание станет одним из первых видов спорта, где начнутся соревнования на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Почти во всех видах программы примет участие и Украина, которая завоевывала лицензии последний год.

Первые две квоты украинцы получили на мартовском чемпионате мира-2021 в Стокгольме. Одиночник Иван Шмуратко стал одним из 23-х фигуристов, которые принесли своим сборным лицензии в мужском катании, а Александра Назарова и Максим Никитин завоевали одно из 19-ти мест в танцах на льду, информирует "Суспільне".

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В женском катании и спортивных парах была возможность квалифицироваться на дополнительном турнире Nebelhorn Trophy в немецком Обертсдорфе. Однако это удалось только одиночнице Анастасии Шаботовой, взявшей одну из шести квот.

По итогам турнира также стало ясно, какие страны вошли в топ-10, которые смогут выступить в командных олимпийских соревнованиях, что будут приходить на Играх в третий раз в истории. Для этого было необходимо отобраться на Олимпиаду по меньшей мере в трех отдельных дисциплинах. Это смогли сделать всего десять команд, среди которых была и Украина (10 место среди отобравшихся).

В Пекине у Украины будет на одну лицензию больше, чем на прошлой Олимпиаде, где не смогла квалифицироваться в командный турнир. В последний раз Украина была представлена ​​хотя бы одним участником во всех дисциплинах в Сочи-2014. Рекордными остаются семь лицензий на первых четырех Олимпиадах, где сборная выступала под украинским флагом (1994-2006).