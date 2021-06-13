Мы стали бояться Украину – фанаты Нидерландов

Нидерланды побаиваются Украину. Фото: скриншот: The Guardian

Нидерландские болельщики пессимистично настроены перед матчем с Украиной и стартом турнира в целом. Многие критикуют главного тренера Франка де Бура и не верят, что с таким "специалистом" сборную может ждать успех на Евро-2020.

Лишь 38% верят в победу Нидерландов. 29% уверены, что встреча завершится вничью и 33% считают, что Украина выиграет. Пишет "Футбум"

Groningen11: Как тренер ты настолько же хорош, насколько хороши твои игроки. Я не верю, что с игроками такого уровня тренер будет иметь значение. Депай, Вейналдум, Стекеленбург и так далее. Они сами должны добывать победы за счёт своего высокого уровня, а не благодаря Де Буру, который как раз недотягивает до уровня своей команды.

Hopp: Сейчас куда не зайдёшь – везде если не паника, то негатив и пессимизм. Многие уже заранее готовятся к неудачному матчу и не верят в успех своей команды. Как мы докатились до того, что начали бояться Украину? Во всём виноват Де Бур, которому давно пора завершить тренерскую карьеру и не позориться.

Theo: У Нидерландов один из самых лучших составов на Евро-2020 и один из худших тренеров. Интересно, что перевесит? Могут ли крутые игроки выигрывать с посредственным тренером? Либо же слабый тренер будет тянуть вниз команду?

Не стоит переоценивать Украину, это посредственная команда

MT: Если Де Бур действительно уверен, что с Украиной не будет проблем, то он слишком глупый человек, которого жизнь ничем не учит. Если Нидерланды не станут первыми в группы после всех этих интервью Де Бура, то ему придётся публично признаться, что он слишком высокомерный человек и слишком слабый тренер.

Walter: Кто-то должен был быть впечатлен разгромом Кипра? А Зинченко в качестве главной звезды? Ну да, все должны его бояться. Он же играл в финале Лиги чемпионов и привёз гол. Не стоит переоценивать Украину, это посредственная команда.

Japoo: Был бы тренером сборной Рональд Куман – Нидерланды были бы одним из фаворитов Евро. С Де Буром всё выглядит печально. Не могу назвать ни одного игрока, который бы в сборной играл лучше, чем в клубе. При Кумане таких игроков было много. Это и есть показатель тренера. Кстати, в Украине ключевой игрок – это Ярмоленко. А он весь сезон сидел на лавке, но в сборной снова забивает.

Deltha: У Украины нет сильных игроков, они побеждают за счёт командной работы и хорошей атмосферы в сборной. К сожалению, Де Бур не может этим похвастаться. Во-первых, у него вся надежда на индивидуальные качества игроков, а не командную игру. Во-вторых, атмосфера в расположении сборной Нидерландов оставляет желать лучшего. К тому же игроки не дураки, они прекрасно понимают, что Де Бур – это просто говорящая голова, от которой практически нет никакого толку.

Jakai: У меня нет уверенности, что Нидерланды победят. Украина - хорошая, сильная и умная команда, и я не понимаю, за счёт чего Нидерланды могут набирать очки с помощью "гениальной" тактики Де Бура. Переоценка своих возможностей тоже опасна.

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Сборные Украины и Нидерландов выйдут на поле в Амстердаме в 22:00. В отличие от фанатов тренер Франк Де Бур уверен в своей победе. Украина еще ни разу не побеждала Нидерланды.