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четверг, 06 мая 2021 06:56

"Мы могли забить и больше" - Тухель о победе над "Реалом"

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&quot;Мы могли забить и больше&quot; - Тухель о победе над &quot;Реалом&quot;
Томас Тухель два года подряд с разными командами будет играть в финале Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Главный тренер лондонского "Челси" ТомасТухель прокомментировал домашнюю победу над мадридским "Реалом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

По словам немецкого тренера, его команда заслуженно победила грозного соперника и вышла в финал турнира.

"Мы заслужили победу. Первый тайм был тяжелым - "Реал" много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность. Матч получился фантастическим. Мы могли забить больше и раньше себя обезопасить, но сейчас не время для критики. Это фантастическое достижение! Мои поздравления всей команде!

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В футболе можно пропустить в любой момент. "Реал" в этом плане особенно опасен. Они могут забить из ничего, так что ты всегда ходишь по краю. Но мы все равно провели отличный матч - старались, не опускали руки, несмотря на упущенные моменты, сохраняли концентрацию и позитивный настрой.

В вратаря Эдуарда Мэнди сильные руки и устойчивая психика. Хороший парень. Рад, что ему снова удалось не пропустить.

Финал Лиги чемпионов? Спросите меня за четыре дня до финала, когда наступит игровой неделю. Сейчас слишком рано думать об этом. Игроки могут получить травму или потерять форму. Что угодно может произойти. Надо подождать и смотреть, что будет. Надеюсь, мы приедем в Стамбул с сильным составом. Дело еще не сделано. Мы хотим пройти весь путь до конца, а значит, поедем в Стамбул за победой", - цитирует Тухеля УЕФА.

"Челси" дома победил "Реал" -2:0. В Мадриде команды не смогли выявить сильнейшего -1:1.

29 мая "Челси" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". "Горожане" на стаиди полуфинала победили ПСЖ.

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