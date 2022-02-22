"Мы, Грузия, стоим за братскую Украину, как она стояла за нас" - Каладзе

Каха Каландзе был звездой "Динамо" времен Валерия Лобановского. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший звездный игрок "Динамо" и "Милана" Каха Каладзе сказал слова поддержки Украине после "признания" Россией ЛДНР.

По словам экс-футболиста, Грузия поддержит Украину в непростое время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настоящий предатель. Экс-игрок сборной Украины принял российское гражданство: фотофакт

"Грузия, 20 процентов территории которой оккупирована, осуждает признание Россией сепаратистских регионов Украины в Донецкой и Луганской областях.

Мы, Грузия, стоим за братскую Украину, как она стояла за нас. Верю, скоро Украина и Грузия будут снова целостными. Желаю им мира", - написал Каладзе в Twitter.

Каладзе защищал цвета "Динамо" с 1998-го по 2000 год и провел за главную команду 71 матч, в которых забил шесть голов. Также был звездой "Милана" и играл в Италии за "Дженоа". В настоящее время занимает должность мэра Тбилиси.