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среда, 12 июня 2019 17:48

Мухаммед Али завершил бой с украинцем вничью

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Через 1,5 года после того, как Мухаммед Али провел свой последний официальный поединок - поражение от Тревора Бербика – он снова вышел в ринг. Соперником 40-летней легенды бокса в 3-раундовом товарищеском бою был один из лучших тафгаев в истории Национальной хоккейной лиги Дэйв Семенко - украинец по происхождению, на хоккейной площадке опекал еще одного хоккеиста с украинскими корнями Уэйна Гретцки и имел прозвище "Телохранитель Гретцки".

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Необычный бой состоялся 12 июня 1983 года и имел вывеску "Лучший боец НХЛ против величайшего боксера". Выставочная встреча получилась веселой и порадовала 6 тыс. болельщиков в Эдмонтоне, Канада. Правда, на последних секундах боя Мухаммед Али таки подловил неожиданно хоккеиста шквалом ударов.

- Теперь я знаю, почему он величайший чемпион в мире, - сказал журналистам после боя Семенко. - Хорошо, что я встретился с Али, когда ему уже 40, а не раньше.

Хорошо, что я встретился с Али, когда ему уже 40, а не раньше

Благотворительный поединок завершился вничью. Это был последний боксерский поединок Али, хотя и не последнее его появление в ринге. 1985-го он выполнял роль рефери в реслинг-шоу WrestleMania.

В автобиографической книге Looking Out For Number One хоккейный тафгай поделился некоторыми подробностями поединка.

- Когда я встретился с Али в бою, он поздоровался и спросил: "Ну, парень, покажи мне, что ты умеешь". Я провел несколько комбинаций, после чего Али сказал: "Не парься. Мы сделаем так, чтобы ты не выглядел плохо во время боя".

Соперники по поединку покинули мир с интервалом в год: Али 2016-го в возрасте 74 года, Семенко в следующем году вскоре после 60-летия.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
12
июня

Мухаммед Али завершил бой с украинцем вничью

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