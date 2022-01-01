Можно называть его Микки – болельщики "Эвертона" о переходе Миколенко

Фанаты ливерпульского клуба не уверены в перспективах Миколенко.Фото: "Эвертон"

Болельщики "Эвертона" разделились на тех, кто крайне негативно отнёсся к трансферу Миколенко, и тех, кто одобряет этот переход. По неофициальной информации, за Виталия Миколенко "Эвертон" заплатил € 23 млн. Поэтому некоторые считают, что это слишком высокая цена за "ноунейма из чемпионата Украины", а другие уверены, что это очень даже адекватная сумма за защитника сборной Украины и клуба, который стабильно выступает в еврокубках. Сообщает "Футбум".

Shanks: Нет, серьёзно, кто этот парень и зачем он нужен "Эвертону"? Это лучшее, что нашли наши скауты? Тогда им лучше поискать себе рабФоту в McDonald's.

PhD: Говорят, что Миколенко – это самый дорогой трансфер "Эвертона" при Бенитесе. А это что-то да значит. Получается, что именно испанский тренер очень хотел подписать этого украинца. Думаю, что мы очень скоро увидим его в стартовом составе. Возможно, это даже произойдёт в ближайшем матче.

Kenny: Слухи про переход Миколенко в "Эвертон" появились уже давно. Так почему он до сих пор не выучил английский язык хотя бы на минимальном уровне? Мне кажется, что это показатель непрофессионализма со стороны футболиста. По-хорошему все футболисты должны с детства учить английский, так как это международный язык и намного проще будет переходить в новый клуб. Странно, что футболист сборной Украины даже не смог к первому интервью подготовиться. Это не внушает оптимизма.

Deleki: Трансфер Миколенко – это пламенный привет от Усманова его украинским друзьям. Думаю, что именно Алишер стал инициатором этого перехода, да ещё и за такую сумму.

Zack111: Подписали ноунейма из клуба, про который никто не знает, а уровень чемпионата Украины – это где-то схожий уровень с нашим третьим дивизионом. Я бы ещё понял, если бы его взяли бесплатно, а так… Не самая приятная новость.

Hill: Переход Миколенко означает окончательное прощание с Динем. Надеюсь, его продадут за адекватную сумму, это поможет нам совершить ещё несколько трансферов и при этом соблюдать финансовый Fair Play.

Dan: Типичный "Эвертон". Весь сезон клуб нуждается в покупке правого защитника, но вместо этого мы покупаем левого защитника. Я даже не удивлюсь, если в итоге Миколенко будет играть на правом фланге. Это в стиле нашего клуба. Сначала мы покупаем игроков, а потом начинаем думать, на какой же позиции их использовать.

Wilhide: Хороший игрок. Не ждите, что он сразу же заиграет, но у него большой потенциал. До лета ему нужно дать время на адаптацию, а в следующем сезоне уже будем требовать от него яркой игры на атаку и надёжную игру в обороне.

Jordan: Никогда не видел его в матчах за клуб, но в сборной он смотрелся хорошо. Если он будет стабильно играть на таком высоком уровне, то точно поможет "Эвертону" побороться за призовые места.

Rowan: Миколенко – слишком сложная фамилия. Думаю, что фанаты будут называть его Микки или что-то в этом роде. Помню, как комментаторы на ТВ в своё время не могли выговорить фамилию Шевченко – это было действительно смешно. В итоге начали называть его просто Шева. Думаю, что и с Миколенко так будет.

Troy: Так как я немного слежу за клубами из восточной Европы, которые выступают в Лиге чемпионов, то могу поделиться своими наблюдениями. Миколенко хорошо подключается к атакам, но ему не хватает хитрости, действует прямолинейно: проход – навес. Он умеет все 90 минут играть на одном уровне и на одной скорости. С физикой у него нет проблем. А вот позиционно он ошибается серьёзно время от времени. Его нужно страховать в этом плане. Миколенко может сыграть в центре обороны, но чувствует себя там неуютно. Справа он будет бесполезен, поэтому его точно покупали не для того, чтобы закрыть правый фланг. В целом, игрок хороший и ещё может прибавить, поэтому я доволен этим трансфером.

Jared: Все вспоминают неудачные переходы украинцев в АПЛ, но ведь мы говорим сейчас не про нападающих, а про защитника. Те, кто постарше, могут помнить украинца с очень сложной фамилией – Лужный – который играл за "Арсенал" вроде на правом фланге. Тот парень вполне успешно играл за лучший клуб страны на тот момент. А Миколенко напоминает Лужного: скорость, физика, выносливость, умение подключаться к атакам и стабильная игра на одном уровне. Хочется верить, что Миколенко не станет новым Шевченко, а повторит путь Лужного.

JRVC: Бенитес делает акцент на футболистов, которые хотят выступать за "Эвертон" и будут выкладываться на 100%, чтобы вывести клуб на вершину турнирной таблицы, а не думать только про свою зарплату. Бенитес как раз недавно намекнул на то, что есть футболисты, которые даже после травм очень стараются побыстрее вернуться на поле. А есть те, кого и место в основном составе уже не радует. Все мы, включая тренера, устали миллионеров, которые в Instagram проводят больше времени, чем на тренировках. Поэтому Миколенко на сегодня – это правильный трансфер.

UncleFrank: Парень в Лиге чемпионов сыграл больше матчей, чем многие другие игроки "Эвертона" вместе взятые. Даже в этом сезоне он играл против "Баварии", "Барселоны" и "Бенфики". Более чем достойные соперники. Поэтому глупо говорить, что это бестолковый трансфер. С таким опытом Миколенко должен быстро стать ключевым игроком "Эвертона" в обороне.

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На чемпионате Европы-2020 Миколенко провёл 4 матча. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги 22-летний защитник сыграл в 15 встречах и сделал 3 результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов — 2021/2022 Виталий вышел на поле в пяти матчах. В общей сложности во всех турнирах Миколенко провёл за "Динамо" 132 матча, в которых забил 7 мячей.