"Можно 100 раз провести реванш с Ломаченко, но я возьму верх в каждом бою" - Лопес

Теофимо Ломаченко завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. Фото: boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес считает, что Василий Ломаченко не сможет в него взять реванш.

По мнению американского боксера, Ломаченко стоит вернуться в легкий вес.

"На мой взгляд, Ломаченко однозначно показал, что может остаться в легком весе. Я думаю, что он встречался с топовыми боксерами, которые доминировали в дивизионе.

Однако я считаю, что он не сможет соперничать с такими бойцами, как я. Даже если говорить о реванше, можно сделать это 100 раз, но я возьму верх в каждом бою.

Мне кажется, что Ломаченко просто нужно вернуться туда, где он чувствует себя более комфортно. Я думаю, что лучше для остальных его карьеры ему подходит второй дивизион полулегкого веса", - цитирует Лопеса fightnews.info

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В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей.