Моя команда работает фантастически – Каштру

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3303
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 504
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 252
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 171
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2016
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2691
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Моя команда работает фантастически – Каштру
Моя команда работает фантастически – Каштру
Почему "Шахтер" победил "Реал"
Почему "Шахтер" победил "Реал"
Игрок "Десны" рассказал, куда потратил премиальные за победу на Кубке мира
Игрок "Десны" рассказал, куда потратил премиальные за победу на Кубке мира
"Шахтер" сенсационно победил "Реал"
"Шахтер" сенсационно победил "Реал"
Неудачи "Ювентуса" и "Реала": как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Неудачи "Ювентуса" и "Реала": как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Интервью
1/5
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 333
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3312
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 504
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1494
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1116
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 63
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
вторник, 01 декабря 2020 23:22

Моя команда работает фантастически – Каштру

  Комментировать
Моя команда работает фантастически – Каштру
Каштру может считаться специалистом по "Реалу". Фото "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Реалом" (2:0) в ЛЧ.

– Как вам удалось дважды обыграть "Реал"?

Стратегия была похожая на ту, что была и в матче 1-го тура с "Реалом". Мы прекрасно знали, что "Реал" будет искать победу. Если бы мы проиграли, то было бы очень сложно. Вначале мы попытались унять прыть "Реала", блокировать фланги и контролировать воздушное пространство и возможные подачи с флангов. К счастью, все прошло хорошо. В футболе нет секретов. Самый большой секрет – это искренне работать, иногда проходя через очень большие сложности, что и происходит в последнее время. Мы всегда отдавали себе отчет, в какой момент мы живем, какая нестабильность вокруг нас. Несмотря на то, что команда показывала некоторую усталость, мы знали, что эта нестабильность очень часто приводит нас к очень хорошим и менее успешным вещам. И сегодня эти моменты происходили.

Первый тайм получился не таким, как мы предвидели и хотели. Мы неправильно занимали некоторые позиции, ошибались. В перерыве постарались это скорректировать. Нам нужно было при наших розыгрышах от ворот чуть более оттягивать назад наших крайних защитников и выпускать вперед вингеров. Нападающий также должен был садиться чуть ближе при начале атаки. Тогда мы знали, что у наших полузащитников будет больше пространства в ширину от полузащитников "Реала". Это зона была свободна. Во втором тайме мы смогли все это скорректировать и создали несколько моментов, которые привели к голам, и аннулировали голевые моменты "Реала".

Это показывает, что секретов нет. Все очень прямолинейно уже и до матча, но вот против "Боруссии" ничего не получилось. Эта команда в обоих матчах была лучше, чем мы. А с "Реалом" это сработало, с этой командой мы били лучше. Из четырех таймов с "Реалом" нам удались два тайма в Мадриде и второй в Киеве. В Украине в первом тайме "Реал" был лучше, чем мы.

– Вышедшие на замену Дентиньо и Соломон забили, а Майкон сделал ассист.

– Нам нужно было освежить команду. Тайсон был травмирован некоторое время, мы заметили, что он немного теряет свою энергию и начал ошибаться в своем позиционировании. Несмотря на это, Тайсон – игрок, который всегда энергичен, всегда многое хочет показать на поле, но он человек. Из-за паузы, через которую он прошел, мы знали, что 90 минут он может не выдержать. А нам нужен был тот же темп. При обороне Тайсон, Коваленко и Матвиенко были треугольником, который должен был демонстрировать оборонительную динамику на фланге. Когда занимались неправильные позиции, это провоцировало Коваленко и Матвиенко, ставило перед ними некоторые сложности. Там нам нужен был игрок, который бы и атаковал, и оборонялся. Тайсон хорошо действовал в обоих моментах, но когда мы его меняли, он уже немного ошибался.

У Соломона было огромное количество матчей за "Шахтер" и за сборную. Он не смог бы отыграть 90 минут. Он стал хорошей опцией вместо Тайсона. Майкон – игрок, который очень безопасен в начале атаки. Он очень чисто находит линии передач. Соломон смог забить так, как он это часто делает на тренировках: заведя в середину, пробить на ближнюю штангу. Это его качество, которое сегодня он очень эффективно проявил в поле. Коваленко также показал эту усталость, но мы ничего не хотели менять по стратегии на игру. Вышедшие ребята вышли на те же позиции, с теми же задачами, и выполнили их.

Сегодня и всегда я поздравляю своих игроков, потому что знаю, насколько они искренне отдаются игре. Но иногда не поздравляю, когда мы уступаем или играем вничью. Мои ребята очень много работают и много жертвуют собой. В течение долгого времени они работают без паузы, с постоянными матчами. Они фантастические.

– Какие турнирные перспективы "Шахтера"?

– Ой, не сейчас. Я оставлю ЛЧ на несколько дней. Сейчас моя голова полностью будет занята "Минаем". ЛЧ только что закончилась, дальше "Минай", – сказал Каштру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Шахтер" победил "Реал"

Следующую игру в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет на выезде против "Интера".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Моя команда работает фантастически – Каштру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Уейн Гретцки набрал 3000 балов

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 40482
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 21744
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 2 Просмотров: 12627
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 12141
Назвали самые вредные продукты для суставов
Назвали самые вредные продукты для суставов
 Просмотров: 8532
Спорт
Почему "Шахтер" победил "Реал"
Почему "Шахтер" победил "Реал"
 Просмотров: 225
Сенсация! "Шахтер" во второй раз победил "Реал" 2:0
Сенсация! "Шахтер" во второй раз победил "Реал" 2:0
 Просмотров: 1098
Лидер "Динамо" выбыл до конца года
Лидер "Динамо" выбыл до конца года Просмотров: 315
Обзор УНЛ Золотой Кубок
Обзор УНЛ Золотой Кубок Просмотров: 27
Жена звездного форварда ПСЖ прижалась обнаженным телом к лошади
Жена звездного форварда ПСЖ прижалась обнаженным телом к лошади Просмотров: 504
Больше всего комментируют
21
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
7
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
5
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
Голосов: 222
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть