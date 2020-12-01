Моя команда работает фантастически – Каштру

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Реалом" (2:0) в ЛЧ.
– Как вам удалось дважды обыграть "Реал"?
Стратегия была похожая на ту, что была и в матче 1-го тура с "Реалом". Мы прекрасно знали, что "Реал" будет искать победу. Если бы мы проиграли, то было бы очень сложно. Вначале мы попытались унять прыть "Реала", блокировать фланги и контролировать воздушное пространство и возможные подачи с флангов. К счастью, все прошло хорошо. В футболе нет секретов. Самый большой секрет – это искренне работать, иногда проходя через очень большие сложности, что и происходит в последнее время. Мы всегда отдавали себе отчет, в какой момент мы живем, какая нестабильность вокруг нас. Несмотря на то, что команда показывала некоторую усталость, мы знали, что эта нестабильность очень часто приводит нас к очень хорошим и менее успешным вещам. И сегодня эти моменты происходили.
Первый тайм получился не таким, как мы предвидели и хотели. Мы неправильно занимали некоторые позиции, ошибались. В перерыве постарались это скорректировать. Нам нужно было при наших розыгрышах от ворот чуть более оттягивать назад наших крайних защитников и выпускать вперед вингеров. Нападающий также должен был садиться чуть ближе при начале атаки. Тогда мы знали, что у наших полузащитников будет больше пространства в ширину от полузащитников "Реала". Это зона была свободна. Во втором тайме мы смогли все это скорректировать и создали несколько моментов, которые привели к голам, и аннулировали голевые моменты "Реала".
Это показывает, что секретов нет. Все очень прямолинейно уже и до матча, но вот против "Боруссии" ничего не получилось. Эта команда в обоих матчах была лучше, чем мы. А с "Реалом" это сработало, с этой командой мы били лучше. Из четырех таймов с "Реалом" нам удались два тайма в Мадриде и второй в Киеве. В Украине в первом тайме "Реал" был лучше, чем мы.
– Вышедшие на замену Дентиньо и Соломон забили, а Майкон сделал ассист.
– Нам нужно было освежить команду. Тайсон был травмирован некоторое время, мы заметили, что он немного теряет свою энергию и начал ошибаться в своем позиционировании. Несмотря на это, Тайсон – игрок, который всегда энергичен, всегда многое хочет показать на поле, но он человек. Из-за паузы, через которую он прошел, мы знали, что 90 минут он может не выдержать. А нам нужен был тот же темп. При обороне Тайсон, Коваленко и Матвиенко были треугольником, который должен был демонстрировать оборонительную динамику на фланге. Когда занимались неправильные позиции, это провоцировало Коваленко и Матвиенко, ставило перед ними некоторые сложности. Там нам нужен был игрок, который бы и атаковал, и оборонялся. Тайсон хорошо действовал в обоих моментах, но когда мы его меняли, он уже немного ошибался.
У Соломона было огромное количество матчей за "Шахтер" и за сборную. Он не смог бы отыграть 90 минут. Он стал хорошей опцией вместо Тайсона. Майкон – игрок, который очень безопасен в начале атаки. Он очень чисто находит линии передач. Соломон смог забить так, как он это часто делает на тренировках: заведя в середину, пробить на ближнюю штангу. Это его качество, которое сегодня он очень эффективно проявил в поле. Коваленко также показал эту усталость, но мы ничего не хотели менять по стратегии на игру. Вышедшие ребята вышли на те же позиции, с теми же задачами, и выполнили их.
Сегодня и всегда я поздравляю своих игроков, потому что знаю, насколько они искренне отдаются игре. Но иногда не поздравляю, когда мы уступаем или играем вничью. Мои ребята очень много работают и много жертвуют собой. В течение долгого времени они работают без паузы, с постоянными матчами. Они фантастические.
– Какие турнирные перспективы "Шахтера"?
– Ой, не сейчас. Я оставлю ЛЧ на несколько дней. Сейчас моя голова полностью будет занята "Минаем". ЛЧ только что закончилась, дальше "Минай", – сказал Каштру.
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