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среда, 20 ноября 2019 09:43

Моуриньо возглавил "Тоттенхем"

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Моуриньо возглавил &quot;Тоттенхем&quot;
Последним клубом Моуриньо был "Манчестер Юнайтед"

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о назначении на пост наставника команды португальца Жозе Моуринью. Сообщает сайт Sportanalytic.com.

Стороны подписали контракт до лета 2023 года.

"Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками.

Уровень команды и академии клуба поражают меня. Работа с этими игроками привлекла меня", прокомментировал свое назначение Моуриньо.

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20
ноября

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