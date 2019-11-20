Моуриньо возглавил "Тоттенхем"

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о назначении на пост наставника команды португальца Жозе Моуринью. Сообщает сайт Sportanalytic.com.
Стороны подписали контракт до лета 2023 года.
"Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками.
Уровень команды и академии клуба поражают меня. Работа с этими игроками привлекла меня", прокомментировал свое назначение Моуриньо.
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