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пятница, 05 ноября 2021 08:13

Моуриньо во второй раз не смог победить "Буде-Глимт"

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Моуриньо во второй раз не смог победить &quot;Буде-Глимт&quot;
Жозе Моуриньо возглавил "Рому" летом 2021 года. Фото: REUTERS

В матче четвертого тура Лиги конференций "Рома" расписала ничью с "Буде Глимтом" – 2:2.

Норвежцы вышли вперед в компенсированное к первому тайму время – огорчил римлян Ола Сольбаккен.

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В начале второй половины игры Стефан Эль-Шаарави восстановил паритет. Но гости вышли вперед еще раз после точного удара Эрика Ботхейма. Второй раз "Рома" отыгралась благодаря усилиям Рожера Ибаньеса.

Таким образом, команда Жозе Моуриньо не смогла взять реванш после унизительного поражения в Норвегии со счетом 1:6 в предыдущем туре.

"Буде-Глімт" с восемью очками единолично возглавляет группу С. "Рома" - вторая с семью баллами. У "Зари" шесть очков, а замыкает группу софийский ЦСКА с одной ничьей в активе.

25 ноября "Рома" примет "Зарю". "Буде-Глимт" сыграет с "ЦСКА".

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05
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