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пятница, 02 июля 2021 16:49

Моуриньо сделал прогноз на матч Украина - Англия

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Моуриньо сделал прогноз на матч Украина - Англия
Жозе Моуриньо в следующем сезоне будет работать в Италии. Фото: Reuters.

Наставник "Ромы" Жозе Моуриньо не верит в сборную Украины на Евро-2020/21.

Португальский тренер считает, что Англия без проблем победит украинцев в 1/4 финала турнира.

"Англия точно пройдет Украину. Не думаю, что трибуны "Стадио Олимпико" на 30 тысяч заполнят фаны Украины. Там большое расстояние между секторами и полем. Там так не чувствуется атмосфера, как на других стадионах.

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Чехия - Дания будет сложным матчем, но я бы предпочел датчанам.

Бельгия против Италии - ух! Великий матч. Если не назову победителем Италию, завтра прилечу туда и меня убьют. Поэтому скажу - Италия.

Швейцария - Испания тоже большой матч. Но Гранит Джака (лидер Швейцарии. - Gazeta.ua) не сыграет, а он нужен команде. Поэтому Испания.

В полуфинале будут Англия, Италия, Испания и Дания", - сказал Моуринью в комментарии TalkSPORT.

Поединок 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

В 1/8 финала Украина победила Швецию, а Англия оказалась сильнее Германии.

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