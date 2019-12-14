Моуриньо написал трогательное письмо тяжело больному фанату "Тоттенхэма"

Жозе Моуриньо заменил на посту главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттионо. Фото: рейтер

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поддержал болельщика клуба Джона Кесслера, испытывающий серьезные проблемы со здоровьем.

"Дорогой Джон, мне жаль, что ты плохо себя чувствуешь последнее время.

Хочу воспользоваться этой возможностью и отправить тебе пожелания скорейшего выздоровления от имени всего персонала и игроков клуба. Мы надеемся, что ты не будешь падать духом, и хотим, чтобы ты знал: мы с тобой!

Также благодарю тебя за постоянную поддержку клуба, которую мы очень ценим. С наилучшими пожеланиями, Жозе Моуриньо ", - цитирует португальского тренера" ​​Трибуна "

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Жозе Моурниьо известной своей робот в "Порту". "Челси", "Интере", "Реале", "Манчестер Юнайтед". В ноябре 2019 португалец возглавил "Тоттенхэм".