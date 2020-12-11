Моуриньо дал слово Пересу вернуться в "Реал" - СМИ

Жозе Моуриньо возглавлял "Реал" 3 сезона. Фото: Reuters

Португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить мадридский "Реал" в новом сезоне.

Испанский гранд рассматривает возможность заменить Зинедина Зидана на Жозе Моуриньо на посту главного тренера команды, пишет Diario Gol

Французским специалистом недовольны в руководстве "бланкос". Уже сейчас президент "Реала" Флорентино Перес ведет поиски потенциального преемника для Зидана.

Отмечается, что Моуриньо выразил интерес к сотрудничеству с "Реалом", но пока не готов оставлять Лондон. Португальский тренер верит в возможность выигрыша титула чемпиона Англии с "шпорами" в текущем сезоне, а также в успешную кампанию команды в Лиге Европы.

В случае, если "Тоттенхэм" станет чемпионом АПЛ, Моуриньо дал слово Пересу о готовности вернуться в "Реал", если там будут продолжать интересоваться его услугами.

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Жозе Моуриньо тренировал "Реал" с 2010-го по 2013 год, выиграв с "бланкос" 1 чемпионский титул, 1 Кубок и 1 Суперкубок Испании.