"Моуриньо дает шоу. На него идет зритель"

Жозе Моуриньо подписал контракт с "Тоттенхемом" до окончания сезона 2022/23

Лондонский "Тоттенхэм" уволил тренера Маурисио Почеттино и назначил Жозе Моуриньо.

Футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал эту рокировку.

"Больше всего мне жаль Почеттино, - говорит Олег Викторович. - Он точно не заслуживал такого увольнения. Должен был уйти еще летом, на вершине славы, после финала Лиги чемпионов.

Назначение Моуринью - футбольная судьба. Очевидно, боссы "Тоттенхэма" не слишком обращали внимание на последние неудачи португальца. У Гвардиолы тоже был невнятный период, когда он работал с "Баварией". Капелло не везде был успешен. Вспомним, которые он провалился в России. В Эмери тоже ничего не получилось в этой стране.

Больше всего мне жаль Почеттино. Он точно не заслуживал такого увольнения



Что касается спортивной составляющей, то мне кажется, что Моуриньо легче будет работать с контратакующими клубами, которым, безусловно, является "Тоттенхэм". Это философия португальца.Здесь надо сказать, что Моуриньо несмотря на неудачи остается наиболее узнаваемым футбольным тренером. Он дает шоу. А зритель идет на стадион, чтобы увидеть шоу.

Многое будет зависеть от двух факторов - сотрудничества с руководством и с лидерами команды. В "Манчестер Юнайтед" "особый" поставил не на тех игроков – Руни, Ибрахимовича. А они уже сходили со сцены. В любом случае от этого назначения никому скучно не будет".

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Жозе Моуриньо был уволен из "Манчестер Юнайтед" 18 декабря прошлого года.