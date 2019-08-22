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четверг, 22 августа 2019 19:47

Моуриньйо может получить работу в известном клубе

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Моуриньйо может получить работу в известном клубе
Моуриньйо может заменить Тухеля в ПСЖ

Португальский специалист готов вернуться к тренерской работе на высшем уровне.

Жозе Моуриньйо стал одним из претендентов на пост главного тренера ПСЖ, информирует "Soccerlink".

Руководители французского гранда обеспокоены неоднозначным стартом команды в новом сезоне (три очка в двух матчах). Кроме того, появились слухи о конфликте главного тренера Томаса Тухеля с игроками. Чемпионы Франции могут решиться на кадровые изменения в ближайшее время, и именно Моуриньйо является одним из главных кандидатов на тренерское кресло ПСЖ. В списке также находится Массимилано Аллегри, который летом покинул "Ювентус".

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Прошлом сезоне ПСЖ ограничился лишь победой в чемпионате Франции, вылетев из всех кубковых соревнований и Лиги чемпионов.

https://football24.ua
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