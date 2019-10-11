Молодежная сборная Украины разгромно проиграла в Румынии

Подопечные Руслана Ротаня пропустили 3 мяча в последние 15 минут. Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины потерпела выездное поражение от сверстников из Румынии 0: 3 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021, об этом сообщает "Спортарена".

Команды ушли на перерыв при равном счете, но во втором тайме хозяева забили дважды в течение 5 минут Олимп Моруцан отличился на 75-й минуте, а Адриан Петра - на 80-й. Окончательный счет уже в компенсированное время установил тот же Петра - 3: 0.

За весь поединок подопечные Руслана Ротаня нанесли 9 ударов в сторону ворот румын, ни один из них не попал в ворота.

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Украинская "молодежка" с единственной победой в трех стартовых турах занимает четвертое место в отборочной группе и пропустила на третье место своих сегодняшних оппонентов.