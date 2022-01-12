Мохамед Салах – лучший в Англии: результаты и перспективы игрока

Нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха болельщики английской ассоциации признали лучшим игроком года в АПЛ. Это признание справедливо, потому что египтянин лучше по голам и результативным передачам, и снова проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Успехи игрока никого не удивляют, поэтому разберемся, что особенного в игре Салаха.

Зрелищная игра Салаха

Когда наблюдаешь за действием Салаха на футбольном поле, часто ловишь себя на мысли, что именно таким должен быть современный форвард. Когда египтянин в форме, защитникам очень тяжело, потому что они не очень понимают, как поступать. Особенно тогда, когда Салах очень быстро смещается в любую сторону, с помощью финтов оставляет в дураках противников. В такие моменты он может сам нанести удары или выдать очень классный пас партеру.

В этом сезоне Салах был лучшим среди форвардов АПЛ не только по ударам, голам и пасам, но и по количеству активных действий возле штрафной соперников. Активный прессинг Салаха часто приводил к перехвату мяча и опасным моментам. То есть он выполняет еще черновую работу, работая на команду. По оценке популярного портала статистики WhoScored Салах получил средний балл 8,6 из 10 возможных. Это лучший показатель из всех футболистов АПЛ.

Ярко Салах проявил себя в матчах с "Манчестер Юнайтед". На поле соперника египтянин трижды поразил ворота. Этот рекорд также принадлежит Роналду, забивавшему 3 гола в 2003 году. Хет-трик позволил Салаху стать лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ. (Приветственный бонус доступен у многих букмекеров).

Снова на первых ролях

Был период, когда Мохамед Салах снизил свою результативность и стал играть заметно хуже. Казалось, что победы в Лиге чемпионов и АПЛ немного расслабили нападающего, и он потерял мотивацию. Но уже в сезоне 2021 мы видим настоящего Салаха, который снова забивает и ассистирует в каждом матче. Это сразу отразилось на турнирном положении Ливерпуля. Команда вышла на второе место, отставая от "Сити" всего на 4 балла.

Тренер Ливерпуля Юрген Клоп неоднократно называл Салаха лучшим игроком в мире. Да, возможно, это небольшой, но аванс, учитывая результативность Левандовски и бесконечное количество "Золотых мячей" Месси. Но в те периоды, когда египетский форвард находится в хорошей форме, он действительно лучше.

Вот и сейчас он признан лучшим игроком луны в Англии. И это логично, потому что Салах забивает в каждом матче. Жертвами его действий за прошедшие недели стали "Арсенал", "Порту", "Милан", "Эвертон", "Астон Вилла", "Ньюкасл". В каждой игре Салах играл на максимуме, и приносил максимальную пользу команде. Он сам отвечает на вопрос о себе, что всегда пытается быть лучше на поле даже в те моменты, когда не все удается. Задача – не опускаться определенного уровня не всегда проста, но профессионалу подобного уровня точно по силам.

Дальнейшие перспективы

Контракт Салаха с "Ливерпулем" истекает в 2023 году. Но стороны еще не договорились о новом. Дело в том, что Салах и агент пригласили зарплату вдвое больше нынешней – 400 тыс. дол. в воскресенье. Конечно, такое требование может оказаться определенной проблемой для "Ливерпуля".

Согласится ли клуб на такие требования сейчас сказать сложно. Возможно, это будет зависеть от успешных выступлений игрока. Если он продолжит так играть, вполне реально, что новый контракт будет подписан на его условиях.