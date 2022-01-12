Мохамед Салах – лучший в Англии: результаты и перспективы игрока

 
Ексклюзивы
1/5
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 1323
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 2961
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 837
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1359
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 693
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 2952
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 648
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 31401
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1917
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 20493
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Очередной бразилец. "Шахтер" хочет усилить оборону
Очередной бразилец. "Шахтер" хочет усилить оборону
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
Украинский футболист забил фантастический гол в чемпионе Испании
Украинский футболист забил фантастический гол в чемпионе Испании
Замена Довбику? "Днепр-1" хочет подписать экс-форварда "Реала"
Замена Довбику? "Днепр-1" хочет подписать экс-форварда "Реала"
Победил в финале россиянина. Муж Свитолиной выиграл турнир в Аделаиде
Победил в финале россиянина. Муж Свитолиной выиграл турнир в Аделаиде
Интервью
1/5
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 153
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4950
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3690
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2052
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3285
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 585
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
среда, 12 января 2022 14:28

Мохамед Салах – лучший в Англии: результаты и перспективы игрока

  Комментировать

Нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха болельщики английской ассоциации признали лучшим игроком года в АПЛ. Это признание справедливо, потому что египтянин лучше по голам и результативным передачам, и снова проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Успехи игрока никого не удивляют, поэтому разберемся, что особенного в игре Салаха.

 

Зрелищная игра Салаха

Когда наблюдаешь за действием Салаха на футбольном поле, часто ловишь себя на мысли, что именно таким должен быть современный форвард. Когда египтянин в форме, защитникам очень тяжело, потому что они не очень понимают, как поступать. Особенно тогда, когда Салах очень быстро смещается в любую сторону, с помощью финтов оставляет в дураках противников. В такие моменты он может сам нанести удары или выдать очень классный пас партеру.

В этом сезоне Салах был лучшим среди форвардов АПЛ не только по ударам, голам и пасам, но и по количеству активных действий возле штрафной соперников. Активный прессинг Салаха часто приводил к перехвату мяча и опасным моментам. То есть он выполняет еще черновую работу, работая на команду. По оценке популярного портала статистики WhoScored Салах получил средний балл 8,6 из 10 возможных. Это лучший показатель из всех футболистов АПЛ.

Ярко Салах проявил себя в матчах с "Манчестер Юнайтед". На поле соперника египтянин трижды поразил ворота. Этот рекорд также принадлежит Роналду, забивавшему 3 гола в 2003 году. Хет-трик позволил Салаху стать лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ. (Приветственный бонус доступен у многих букмекеров).

Снова на первых ролях

Был период, когда Мохамед Салах снизил свою результативность и стал играть заметно хуже. Казалось, что победы в Лиге чемпионов и АПЛ немного расслабили нападающего, и он потерял мотивацию. Но уже в сезоне 2021 мы видим настоящего Салаха, который снова забивает и ассистирует в каждом матче. Это сразу отразилось на турнирном положении Ливерпуля. Команда вышла на второе место, отставая от "Сити" всего на 4 балла.

Тренер Ливерпуля Юрген Клоп неоднократно называл Салаха лучшим игроком в мире. Да, возможно, это небольшой, но аванс, учитывая результативность Левандовски и бесконечное количество "Золотых мячей" Месси. Но в те периоды, когда египетский форвард находится в хорошей форме, он действительно лучше.

Вот и сейчас он признан лучшим игроком луны в Англии. И это логично, потому что Салах забивает в каждом матче. Жертвами его действий за прошедшие недели стали "Арсенал", "Порту", "Милан", "Эвертон", "Астон Вилла", "Ньюкасл". В каждой игре Салах играл на максимуме, и приносил максимальную пользу команде. Он сам отвечает на вопрос о себе, что всегда пытается быть лучше на поле даже в те моменты, когда не все удается. Задача – не опускаться определенного уровня не всегда проста, но профессионалу подобного уровня точно по силам.

Дальнейшие перспективы

Контракт Салаха с "Ливерпулем" истекает в 2023 году. Но стороны еще не договорились о новом. Дело в том, что Салах и агент пригласили зарплату вдвое больше нынешней – 400 тыс. дол. в воскресенье. Конечно, такое требование может оказаться определенной проблемой для "Ливерпуля".

Согласится ли клуб на такие требования сейчас сказать сложно. Возможно, это будет зависеть от успешных выступлений игрока. Если он продолжит так играть, вполне реально, что новый контракт будет подписан на его условиях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мохамед Салах – лучший в Англии: результаты и перспективы игрока». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

Роман с абьюзером, депутатство и участие в "Холостячке" - интересные факты об имениннице Злате Огневич

Украиной прокатилась волна арестов

Покушение на Папу: нападающий увлекался нацистами

Самое читаемое
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
10
 Просмотров: 21204
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
 1 Просмотров: 18243
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился Просмотров: 11844
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 1 Просмотров: 11385
На мексиканском отдыхе: &quot;богиня&quot; Дорофеева восхитила секси-фигурой в мини-бикини
На мексиканском отдыхе: "богиня" Дорофеева восхитила секси-фигурой в мини-бикини
10
 Просмотров: 7425
Спорт
Стали известны соперники "Динамо" на первом зимнем сборе
Стали известны соперники "Динамо" на первом зимнем сборе
Джокович рискует загреметь за решетку
Джокович рискует загреметь за решетку Просмотров: 135
Неужели пойдет в политику? Усик назвал профессию, которой планирует заниматься после завершения карьеры
Неужели пойдет в политику? Усик назвал профессию, которой планирует заниматься после завершения карьеры Просмотров: 180
Свитолина рассказала, сколько у нее квартир
Свитолина рассказала, сколько у нее квартир Просмотров: 432
Очередной бразилец. "Шахтер" хочет усилить оборону
Очередной бразилец. "Шахтер" хочет усилить оборону
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
4
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
2
Как купить квартиру в Киеве
2
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
1
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
1
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
Голосов: 278
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть