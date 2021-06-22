Модрич не пустил сборную Украины в плей-офф Евро

Лука Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Фото: Reuters

В матче третьего тура Евро-2020/21 сборная Хорватии победила Шотландию -3:1.

Что нужно знать о матче в Глазго?

Различные стили построения игры. Хорваты играли через короткий пас и контроль мяча. Шотландцы использовали длинные передачи и играли в силовой футбол.

Стартовый натиск Шотландии. Хозяева первые 10 минут матча активно прессинговали и жали на соперника, но дивидендов никаких не получили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему сборная Украины провалила матч против Австрии

Игровая аритмия. Команды по очереди владели инициативой. Хорваты увеличивали темп в отдельных отрезках, что приводило к острым моментам у ворот соперников. Позиционные атаки хозяев не выглядели опасно.

Хорваты рано поверили в победу. После забитого гола команда Златко Далича начала терять концентрацию. Тратили моменты в атаке и теряли дисциплину в обороне. Вместо увеличения преимущества позволили сопернику сравнять матч в первом тайме.

Голевая ошибка Домагоя Виды. Бывший защитник "Динамо" неудачно выбил мяч, что привело к голу сборной Шотландии.

Класс хорватов стал решающим

Гениальный Лука Модрич. Полузащитник "Реала" вывел хорватов вперед при ничейном счете во втором тайме и отдал, ассист который окончательно решил судьбу матча.

Игра завершилась в середине второго тайма. После третьего гола Хорватии команды уже доиграли матч.

Класс хорватов стал решающим. Игра была где-то ровной. Решающей стала индивидуальное мастерство, которое в Хорватии была намного выше.

Победа Хорватии не позволила Украине выйти в 1/8 Евро. Команду Андрея Шевченко устраивала только ничья. Украина будут надеяться на две группы, которые сыграют свои мтачи 23 июня

В другом матче группы Англия победила Чехию -1:0.

В турнирной таблице Англия заняла первое место с шестью очками. Хорваты и чехи набрали по четыре пункта. Команда Далича по дополнительным показателям заняла третье место. Шотландия финишировала последняя с одним очком.