Модели предложили более $ 70 тыс., чтобы соблазнила Джоковича

Сербская модель Наталья Счекич / Golders

Модель утверждает, что ей предложили $71,6 тыс. за то, чтобы дискредитировала звезду тенниса Новака Джоковича.

Сербская модель Наталья Счекич говорит, что план, очевидно, был, чтобы разрушить брак и карьеру чемпиона. Она рассказала, что к ней обратились с просьбой соблазнить звезду тенниса и снять встречу, чтобы распространить фото в интернете. Об этом пишет Daily Star.

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Ранее в этом месяце Джокович стал номером один в мире тенниса, повалив швейцарскую звезду Роджера Федерера. Он 311 недель является лидером мужского рейтинга ATP. 18-кратный победитель турнира "Большого шлема", Джокович решил устроить вечеринку, чтобы отпраздновать это событие.

Модель сказала, что ей предложили деньги в Лондоне, чтобы пришла на вечеринку и соблазнила Джоковича. Но ее оскорбила предложение. Она заявила, что это будет несправедливо по отношению к звезде тенниса, которого считает лучшим послом Сербии в мире. За работу ей предлагали деньги и оплату поездки куда-угодно.

Джокович женат на школьной любви Елене Ристич с июля 2014-му. У них в браке есть 2 детей.