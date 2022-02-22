"Мне стыдно за вас" - украинская спортсменка из Луганска о "признании" Россией ЛДНР

Анастасия Брызгина осудила действия России. Фото:Instagram.com/bryzgina_a

Двукратная чемпионка Европы среди юниоров в беге на 400 м украинка Анастасия Брызгина осудила "признание" Россией ЛДНР.

Комментируя видео салюта в Донецке с размахиванием флагами РФ по случаю признания псевдореспублик президентом России, уроженка Луганска написала в Insagram.

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"Мне стыдно за вас. Этой радостью вы похоронили свое будущее. Ваши дети будут учиться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу".

А поездки вы сможете увидеть только во время просмотра "Орел и решка". Удачи", - написала Анастасия Брызгина.

Анастасия Брызгина - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 м. Бронзовый призер чемпионата Европы в помещении, двукратная чемпионка Европы среди юниоров, многократная чемпионка и призер национальных первенств в спринтерских дисциплинах. Дочь супругов олимпийских чемпионов Виктора и Ольги Брызгиных.