Младший брат огрызнулся. "Шахтер" не сумел обыграть "Мариуполь"

В 16-м туре УПЛ "Мариуполь" дома сыграл вничью с "Шахтером" – 1:1.
На 15-й минуте Тайсон реализовал пенальти после фола Полегенько на Коноплянке.
Путря сравнял счет на 49-й минуте после отскока от штанги.
"Шахтер" пробовал заменами оживить игру, но больше забить не смог.
Сейчас "Мариуполь" занимает 9-е место в УПЛ и отстает на 26 очков от "Шахтера", который лидирует в чемпионате.
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Для горняков это была вторая ничья в чемпионате.
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