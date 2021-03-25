Милевского будет тренировать скандальный тренер

Артём Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Новым главным тренером "Миная" станет 51-летний Александр Севидов.

Стороны уже договорились о сотрудничестве. Официально тренера представят в ближайшее время, сообщает "Трибуна".

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Руководство клуба отправило в отставку предыдущего наставника команды Василия Кобина. Закарпатцы занимали 13-е место из 14 команд в УПЛ и отставали от зоны вылета на 1 очко

С начала 2021 года цвета "Миная" защищает бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артём Милевский.

Александр Севидов ранее возглавлял "Металлург-2" Донецк, "Металлург" Донецк, каменскою "Сталь", "Гелиос", "Зимбру", "Крымтеплицу", "Говерлу", "Карпаты", "Металлист", "Мариуполь" . Последним местом работы Севидова была болгарский "Верея", в которой он был с января по март 2019 года. В апреле 2020 Севидов был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела о возможном участии ФК "Сумы" в договорных матчах. Но была подана апелляция, которая до сих пор рассматривается.