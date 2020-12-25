Милевский рассказал, почему перешел в "Минай"

Артем Милевский вернулся в УПЛ. Фото: ФК "Минай".

Украинский форвард Артем Милевский перешел в "Минай", потому что хочет еще играть на высоком уровне.

Милевский прокомментировал подписание контракта с новичком УПЛ "проходят".

"За годы карьеры произошло достаточное количество переходов. Это еще один вызов. Мне нравятся такие моменты. Доказать, что еще можешь играть в футбол на высоком уровне. Для меня это важно", - сказал Милевский в эфире телеканала "Футбол".

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Артем Милевский подписал контракт с "Проходим" до лета 2022-го года. В Украине нападающий выступал за киевское "Динамо" в течение 9 лет.