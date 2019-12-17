Милевский показал свою новую девушку

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский похоже конце определился со своей избранницей

После тяжелого сезона в Беларуси, где команда Милевского "Динамо" Брест стала чемпионом страны, форвард отправился на отдых в Бали в компании девушки Валерии.

О ней пока известно не так много. Живет в Минске, имеет образование юриста. Пара встречается уже некоторое время.

Автор: instagram

Автор: instagram

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Артем Милевский 10 лет играл за киевское "Динамо". Также выступал в чемпионатах России, Румынии, Турции, Казахстана, Хорватии. Три последних года играет в Беларуси за "Динамо" Брест.