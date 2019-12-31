Милевский переоделся в Деда Мороза и вручал подарки болельщикам

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский решил пидпрацюваты дедом Морозом и раздавал подрункы.
Накануне нового года ексфорвард киевлян обратился к болельщикам "Динамо" с вопросом, кто был капитаном команды за тренера Валерия Газзаева, и кто бы мог помочь сейчас.
Ответы мало порадовали Артема. Младшее поколение уже не знало такого форварда, а старшее стало забывать.
Тем не менее, Артем Милевский без подарков не оставил почти никого, особенно детей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко и сборники записали трогательное видео с поздравлениями
Всего за "Динамо" Милевский сыграл 178 матчей, в которых 57 раз отличился забитыми мячами.
×
Комментарии