Милевский переоделся в Деда Мороза и вручал подарки болельщикам

Милевский ушел из "Динамо" при тренере Олеге Блохине

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский решил пидпрацюваты дедом Морозом и раздавал подрункы.

Накануне нового года ексфорвард киевлян обратился к болельщикам "Динамо" с вопросом, кто был капитаном команды за тренера Валерия Газзаева, и кто бы мог помочь сейчас.

Ответы мало порадовали Артема. Младшее поколение уже не знало такого форварда, а старшее стало забывать.

Тем не менее, Артем Милевский без подарков не оставил почти никого, особенно детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко и сборники записали трогательное видео с поздравлениями

Всего за "Динамо" Милевский сыграл 178 матчей, в которых 57 раз отличился забитыми мячами.