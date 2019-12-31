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вторник, 31 декабря 2019 20:11

Милевский переоделся в Деда Мороза и вручал подарки болельщикам

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Милевский переоделся в Деда Мороза и вручал подарки болельщикам
Милевский ушел из "Динамо" при тренере Олеге Блохине

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский решил пидпрацюваты дедом Морозом и раздавал подрункы.

Накануне нового года ексфорвард киевлян обратился к болельщикам "Динамо" с вопросом, кто был капитаном команды за тренера Валерия Газзаева, и кто бы мог помочь сейчас.

Ответы мало порадовали Артема. Младшее поколение уже не знало такого форварда, а старшее стало забывать.

Тем не менее, Артем Милевский без подарков не оставил почти никого, особенно детей.

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Всего за "Динамо" Милевский сыграл 178 матчей, в которых 57 раз отличился забитыми мячами.

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