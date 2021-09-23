Милевский официально завершил карьеру

Артем Милевский не смог найти себе новую команду. Фото: ФК "Минай"

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины 36-летний Артем Милевский завершил профессиональные выступления.

О своем решении рассказал в Youtube.

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"Пришло время попрощаться с большим футболом. Я этого боялся, долго оттягивал. Были варианты и предложения. Но я сказал себе - хватит ", - объяснил Артем.

Последней командой Милевского был "Минай", который он покинул в июле 2021 года. Клуб из Закарпатья стал худшей командой прошлого сезона.

Артем Милевский стал звездой благодаря выступлениям в составе киевского "Динамо" с 2003-го по 2013 год, сыграв за киевлян 235 матчей и отметившись 81 голом и 54 ассистов. За плечами Милевского выступления за украинские "Борисфен" и "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", венгерскую "Кишварда" и белорусское "Динамо" Брест. За сборную Украины провел 50 матчей, в которых забил восемь голов. В составе "сине-желтых" стал четвертьфиналистом Кубка мира.