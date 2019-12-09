Милевский обматерил игроков "Динамо" за поражение от "Зари"

Артем Милевский в этом сезоне стал чемпионом Беларуси в составе "Динамо" Бест. Фото: из открытых источников

Киевское "Динамо" в воскресенье, 8 декабря, уступило в домашнем матче луганской "Зари". На матче присутствие бывший форвард "бело-синих" Артем Милевский.

Милевский, который стал чемпионом Беларуси в составе брестского "Динамо", встретился с игроками в подтрибунном помещении сразу по окончании игры.

Когда футболисты подходили здороваться с Милевским, он ставил им вопрос "Во что вы играете?". А когда к нему подошел Виталий Буяльский, то даже не выдержал, и использовал нецензурную брань, информирует "24 канал"

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Артем Милевский 11 лет выступал за киевское "Динамо". За это время 4 раза становился победителем чемпионата Украины и сколько раз обладателем Кубка Украины.