"Милан" вернул второе место в чемпионате Италии

Франк Киссье выступает за "Милан" с 2019 года. Фото: Gettyimages.com/

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Милан" победил на выезде "Эмполи" – 4:2.

Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе "Милана." На гол Недима Байрами "россонери" ответили дублем Франка Кессье.

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Во второй половине игры подопечные Стефано Пиоли забили еще дважды – в воротах хозяев расписались Алессандро Флоренци и Тео Эрнандес. "Эмполи" ответил голом престижа Андреа Пинамонти, реализовавшего пенальти.

"Милан" вернул себе второе место в Серии А. "Наполи" дома проиграл "Специи" и опустился на третье место.

Лидирует в таблице "Интер", который на четыре очка опережает "Милан". В следующем туре "Милан" сыграет с "Ромой" 6 января.