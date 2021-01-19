"Милан" вернул единоличное лидерство в чемпионате Италии

Златан Ибрагимович во второй раз присоединился к "Милану" в начале 2020 года. Фото: Reuters

В матче 18-го тура Серии А "Милан" дома победил "Кальяри" - 2:0.

В начале первого тайма Златан Ибрагимович реализовал пенальти. В начале второй половины игры шведский форвард оформил дубль.

Для Ибрагимовича сегодняшние забитые мячи стали первыми с конца ноября. Златан пропустил полтора месяца из-за травмы бедра.

Заканчивал матч "Милан" в меньшинстве после удаления Алексиса Саелемаекерса, но "Кальяри" так и не удалось забить хотя бы гол престижа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Интер" победил "Ювентус"

"Милан" вышел на чистое первое место, снова оторвавшись от "Интера" на 3 очка. В субботу, 23 января, команда Стефано Пиоли сыграет с "Аталанты".