"Милан" в дебютном матче Ибрагимовича не смог одержать победу

Златан Ибрагимович не смог начать возвращение в "Милан" с победы. Фото: из открытых источников

В матче 18-го тура Серии А "Милан" на домашнем поле не сумел обыграть "Сампдорию" - 0: 0.

В первом тайме обе команды не отличались особым количеством опасных моментов. В компенсированное время Якуб Янкто сумел забить гол в ворота Джанлуиджи Доннарумма, однако арбитр Давида Масса зафиксировал положение "вне игры".

Вторая половина встречи существенно изменилась после выхода на поле новичка "Милана" - Златана Ибрагимовича. Опытный форвард существенно ускорил игру, имел несколько моментов, однако не сумел воплотить их в гол, пишет "Спортарена"

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"Милан" с 22 очками занимает 12 место в Серии А. "Сампдория" поднялась на 16 позицию, набрав 16 очков.