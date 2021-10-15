"Милан" следит за форвардом сборной Украины

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Итальянский "Милан" заинтересован в услугах форварда сборной Украины 25-летнего Романа Яремчука.

"Россонери" продолжают следить за украинским нападающим после его перехода в "Бенфику", сообщает Calciomercatonews.

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"Милан" в текущем сезоне преследует эпидемия травм. Из-за проблем со здоровьем у Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру. "Россонери" рассматривают вариант с подписанием украинском.

Трансфер может состояться уже в ближайшее трансферное окно. "Бенфика" хочет выручить за Яремчука минимум €25 млн. Эта сумма к зиме еще может увеличиться, если Роман дальнейшем результативно играть.

Роман Яремчук является воспитанником киевского "Динамо", но не смог заиграть в команде из столицы Украины. В сезонах 2017/20 защищал цвета "Генка". Летом 2021 стал игроком "Бенфики" за €15 млн. Яремчук является основным форвардом сборной Украины. В последних матчах забил гол в ворота сборной Финляндии.