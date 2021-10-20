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среда, 20 октября 2021 09:09

"Милан" потерпел третье подряд поражение в Лиге чемпионов

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&quot;Милан&quot; потерпел третье подряд поражение в Лиге чемпионов
Александр Зинченко не учавствовал в избиении "Брюгге". Фото: Reuters

9 октября были сыграны первые 8 поединков 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

В группе D донецкий "Шахтер" уступил мадридскому "Реалу", а "Интер" обыграл "Шериф".

Результаты остальных матчей

Группа A

"Брюгге" - "Манчестер Сити" - 1:5

Голы: Ванакен, 81 - Канселу, Марез, 43 (пенальти), 84, Уокер, 53, Палмер, 67

ПСЖ - "Лейпциг" - 3:2

Голы: Мбаппе, 9, Месси, 67, 74 (пенальти) - Андре Силва, 28 Мукиеле, 57

Положение команд: ПСЖ - 7 очков, "Манчестер Сити" - 6, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 0

Группа B

"Порту" - "Милан" - 1:0

Гол: Луис Диас, 65

"Атлетико" (Мадрид) - "Ливерпуль" - 2:3

Голы: Гризманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (пенальти), Кейта, 13

Положение команд: "Ливерпуль" - 9 очков, "Атлетико" - 4, "Порту" - 4, "Милан" - 0

Группа C

"Бешикташ" - "Спортинг" - 1:4

Голы: Ларин, 24 - Коутс, 15, 27, Сарабия, 44 (пенальти), Паулинью, 89

"Аякс" - "Боруссия" Дортмунд - 4:0

Голы: Ройс, 11 (автогол), Блинд, 25 Антони, 57, Алле, 72

Положение команд: "Аякс" - 9 очков, "Боруссия" Дортмунд - 6, "Спортинг" - 3, "Бешикташ" - 0

Группа D

"Шахтер" - "Реал" - 0: 5

Голы: Кривцов, 38 (автогол), Винисиус, 51, 56, Родриго, 65, Бензема, 90+1

"Интер" - "Шериф" - 3:1

Голы: Джеко, 34, Видаль, 58, Де Врэй, 67 - Тилль, 52

Положение команд: "Шериф" - 6 очков, "Реал" - 6, "Интер" - 4, "Шахтер" - 1

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В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

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