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среда, 09 октября 2019 18:24

"Милан" назначил нового главного тренера

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&quot;Милан&quot; назначил нового главного тренера
Раньше Пьоли возглавлял команды врагов "Милана"

Новым главным тренером итальянского футбольного клуба "Милан" стал Стефано Пьоли.

Об этом сообщает официальный сайт "Милана".

Контракт миланского клуба с 53-летним специалистом рассчитан на два года. По информации итальянских СМИ, Пьоли будет получать 1 млн евро в год.

Он сменил на посту главного тренера Марко Джампаоло, об отставке которого было объявлено накануне.

Ранее Пьоли был главным тренером итальянских "Интера", "Лацио" и "Фиорентины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренера "Милана" отправлили в отставку - итальянские СМИ

"Милан" после 7-ми туров чемпионата Италии имеет 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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