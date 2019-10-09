"Милан" назначил нового главного тренера

Новым главным тренером итальянского футбольного клуба "Милан" стал Стефано Пьоли.
Об этом сообщает официальный сайт "Милана".
Контракт миланского клуба с 53-летним специалистом рассчитан на два года. По информации итальянских СМИ, Пьоли будет получать 1 млн евро в год.
Он сменил на посту главного тренера Марко Джампаоло, об отставке которого было объявлено накануне.
Ранее Пьоли был главным тренером итальянских "Интера", "Лацио" и "Фиорентины".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренера "Милана" отправлили в отставку - итальянские СМИ
"Милан" после 7-ми туров чемпионата Италии имеет 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.
×
Комментарии