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среда, 19 июня 2019 21:25

"Миколенко соблазняет Европу" – итальянськая пресса смакует будущий трансфер

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&quot;Миколенко соблазняет Европу&quot; – итальянськая пресса смакует будущий трансфер
В прошлом году никто в Европе нчего не знал о Миколенко

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко может перебраться в Милан. Тренер-ассистент сборной Украины Мауро Тассотти, который в составе "россонери" выиграл 3 Кубка Лиги чемпионов, оценил его игровые качества и перспективы в Кальчо.

Шевченко посоветовал Миколенко в Милан. Итальянские СМИ взорвались информацией о том, что итальянский гранд, который все никак не может вернуть себе былого величия, заинтересовался опцией приобретения 19-летнего динамовца - открытие сезона 2018/19. Об этом пишет "Футбол-24"

Главный тренер сборной Украины прошел тот же путь в конце 90-х. Интересно, что Шева перебрался на Сан-Сиро в год рождения Миколенко - 1999-й. La Gazzetta dello Sport отмечает, что Виталий одного возраста с основным кипером Милана Джиджи Доннарумма, которого ориентировочно за 60 миллионов евро стремится переманить ПСЖ.


Паоло Мальдини получил ценный совет от Шевченко - своего большого друга и бывшего партнера по "россонери". Говорят, положительная оценка Андрея Николаевича повлияла на желание Селтика подписать Шведа. Теперь будет похожая ситуация? Как минимум, считает Gazzetta Милан подвергнет дальнейшем анализу перспективы Миколенко в Серии А. За 32 матча сезона 2018/19 Виталий забил в Динамо 1 гол и отдал 5 ассистов. Уже сыграл 5 матчей за национальную сборную Украины, где фактически стал незаменимым - поэтому пропустил золотой для его партнеров Чемпионат мира-2019 U-20.


СМИ, приближенные к Милану, считают, что у этого игрока есть все данные, чтобы "стать большим". Левый защитник Динамо является значительным талантом, по оценкам ведущих обозревателей молодежного футбола. Milannews24 пишет, что Миколенко уже вскоре предстанет перед нами в роли главного героя в других уголках Европы: "На него существует многочисленный спрос крупных клубов Европы. Среди этих возможностей и Милан. На встрече в Casa Milan все говорили об этом фланговом защитнике, чьим представителем выступил Даниэле Пирайно.

Рынок часто раздувает стоимость молодых талантов до фантастических размеров, но похоже - это не касается Миколенко. Трудолюбивый игрок с большим желанием совершенствоваться каждый день. Цена его трансфера не преувеличена, наоборот. От 6 до 7 миллионов евро за столом переговоров может быть достаточно. А когда игрока рекомендует Шевченко, трудно это проигнорировать. С раннего возраста он показывал нечто большее: быстрый, надежный в прикрытии и всегда присутствует в атакующей фазе. За короткий период его цена значительно вырастет. Бобан и Мальдини уже на горячей стадии.

Миколенко соблазняет Милан. Украинский талант несколько сезонов назад заявил после матча на молодежном уровне, его большой мечтой является играть за топ-клуб в Италии. Возможно, именно сейчас пришло время пойти по стопам кумира, царя россонери. Ответ узнаем вскоре, но Милан настроен серьезно ", - пишет Маттео Ривароля. В другой статье он отмечает, что летний трансферный бюджет Милана установлен на уровне 80 миллионов евро.

На него существует многочисленный спрос крупных клубов Европы

Помощник Шевченко в сборной Украины, 5-кратный обладатель Скудетто Мауро Тассотти также высказал свое мнение относительно перспектив Миколенко. В интервью Planeta Milan бывший правый защитник и тренер "россонери" назвал динамовца очень интересным молодым человеком: "Начал играть за Динамо в прошлом году, и с тех пор уже не покидал главную команду. Это футболист в процессе развития, поэтому его роль на поле не в конца определена: он спокойно может сыграть центрального защитника или левого.

Сейчас мы с Шевченко используем его на фланге обороны. Однако по моему мнению, он обладает отличными качествами, чтобы выполнять роль центрбэка в системе с тремя защитниками. Большая разница - вот так начать играть в чемпионате Италии, такой команде, как Милан. Впрочем, это очень интересный вариант перспективного молодого парня, у которого есть отличные возможности для прогресса. Сейчас я не думаю, что он готов в Милан.


Это 20-летний мальчик. Лично мне было бы очень приятно видеть, как он играет в Италии, потому что это позволит ему расти и развиваться быстрее. Итальянская лига совершенно отличается от украинского, где очень мало матчей высокого соревновательного уровня. Если не играть в постоянном требовательному режиме, будет трудно расти ".

В похожем духе высказался другой член тренерского штаба сборной Украины, аналитик Андреа Мальдера: "Миколенко удивил нас. Это молодой, интересный и перспективный парень. Левый защитник в схеме с 4-мя защитниками. Он лучше, когда команда не владеет мячом. Не игрок основного состава, но очень хорошая инвестиция на будущее ".

Из минусов перехода отметим актуальную неспокойной ситуации в Милане. Через опрометчивую финансовую политику "россонери" готовы отказаться от участия в Лиге Европы 2019/20 в обмен на шанс получить от УЕФА дополнительный год на сбалансирование бюджета. Команду должен возглавить Марко Джампаоло, который привел скромную Сампдорию до 9-го места в Серии А.

Цель клуба одна - наконец вернуться в Лигу чемпионов, поэтому участие во втором по классу еврокубке может только отвлекать от основного.

Получив восьмидесятимиллионный бюджет и проблемы с финансовым фэйр-плей, особо не разгуляешься. Форвард сборной Хорватии Крамарич, турецкий центрбэк Штутгарта Озан Кабак, боснийский полузащитник Раде Крунич, итальянский и французский хавбеки Стефано Сенси и Жордан Вретище, хорватский защитник Деян Ловрен, уругвайский опорник Лукас Торрейра является наиболее упоминаемыми именами в контексте усиления, но понятно, что подписать удастся далеко не всех из этого списка.

А еще у Виталия хватит конкурентов - очень маловероятно, что он придет на роль игрока основы. В центре защиты людей достаточно, хотя не все они безупречны: Романьоли, Кальдара, Мусаккио, Сапата. Слева? Если игрок сборной Швейцарии Рикардо Родригес не вызывает вопросов, то его заместители должны уйти после первого же сезона на Сан-Сиро. Экс-защитник Днепра Иван Стринич и Давид Лаксальт не справились со своей задачей. Ожидали, что на смену им придет игрок сборной Португалии Марио Руй, но после разговора Шевченко с Мальдини и Бобаном ситуация может развернуться в сторону более универсального и перспективного Миколенко.

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Лучшим матчем Виталия Миколенко считается игра за сборную Украины против Португалии, когда он противостоял самому Криштиану Роналду

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Дата
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