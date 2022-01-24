Миколенко получит нового тренера

Ветер Перейра не задержался в Турции. Фото: Gettyimages.com/

Португальский тренер 53-летний Витор Перейра возглавит английский "Эвертон".

Наставник уже прибыл в Англию с помощниками, где согласовал детали контракта с "ирисками", сообщает журналист Педро Сельпуведа.

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Последним местом работы португальца был турецкий "Фенербахче". Оттуда его уволили в конце прошлого года.

"Эвертон" провел собеседование с Фабио Каннаваро, а также интересовался возможностью пригласить Уэйна Руни или Фрэнка Лэмпарда.

Рафаэль Бенитес потерял работу в январе. Обязанности главного тренера исполняет Данкан Фергюсон.

В текущем сезоне АПЛ "Эвертон" занимает 16-е место. 1 января клуб из Ливерпуля приобрел у "Динамо" защитника Виталия Миколенко за €23 миллиона. Витор Перейра на родине работал с "Порту", "Спортингом", "Санта-Кларой". Также имеет опыт работы на Ближнем Востоке, в Германии, Турции и Греции.