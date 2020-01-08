Миколенко подорожал до 10 млн евро

Миколенко стал автором голевой передачи в ключевом для сборной матче против Португалии

Сайт Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков Украинской Премьер Лиги. Лидерами по-прежнему остались полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков (20 млн евро) и защитник "Шахтера" Исмаили (19 млн евро), их стоимость не изменилась.

Больше всего цена выросла у защитника "Динамо" Виталия Миколенко, он прибавил 4 млн евро, теперь его стоимость – 10 млн. Наибольший регресс у хавбека "Шахтера" Майкона, который подешевел на 2 млн евро, теперь его стоимость – 6 млн. Об этом пишет "Трибуна".

В процентном соотношении наибольший рост цены у полузащитника "Зари" Дмитрия Иванисени. Его ценник вырос на 650% с 200 тыс. евро до 1,5 млн. В 4 раза выросла стоимость еще одного полузащитника "Зари" Богдана Леднева – с 500 тыс. евро до 2 млн.

По обновленным данным Transfermarkt, суммарная стоимость игроков "Шахтера" увеличилась на 9,5 млн евро, а "Динамо" на 5,4 млн евро.

Самые дорогие игроки УПЛ:

1. Виктор Цыганков ("Динамо") – 20 млн евро

2. Исмаили ("Шахтер") – 19

3. Тете ("Шахтер") – 17 (+2)

4. Тайсон ("Шахтер") – 12

5. Виталий Миколенко ("Динамо") – 10 (+4)

6. Тарас Степаненко ("Шахтер") – 10

7. Марлос ("Шахтер") – 10 (-1)

8. Манор Соломон ("Шахтер") – 6,5 (+1,5)

9. Евгений Коноплянка ("Шахтер") – 6 (-0,5)

10. Алан Патрик ("Шахтер") – 6 (+2)

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Виталий Миколенко стал в этом году основным левым защитником "Динамо" и сборной Украины, с которой пробился в финальную часть Евро-2020.