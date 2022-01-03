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понедельник, 03 января 2022 19:19

Миколенко назвали сроки для изучения анлийского языка

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Миколенко назвали сроки для изучения анлийского языка
Миколенко обязали выучить английский язык.Фото: "Эвертон"

1 января украинский защитник Виталий Миколенко стал игроком "Эвертона". В контракте между игроком и клубом есть пункт об английском языке с четкими терминами.

Очевидно, речь идет о том, что Виталий должен за время выучить язык, сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside.

Сам игрок уже дал первое интервью в Англии на украинском языке.

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Соглашение Миколенко с ирисками подписано до лета 2026 года. Дебют Виталия за "Эвертон" может состояться 8 января в матче Кубка Англии.

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Дата
03
января

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