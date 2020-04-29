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среда, 29 апреля 2020 12:10

Миколенко может перейти в "Милан"

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Миколенко может перейти в &quot;Милан&quot;
Миколенко пользуется спросом в европейских клубах. Фото: dynamo.kiev ua

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко пользуется большим спросом на итальянском рынке.

"Милан" активно ищет левого защитника, который сможет стать достойной заменой, а то и конкурентом для Тео Эрнандеса, утверждает Рianetamilan.

Француз демонстрирует превосходный уровень игры после летнего перехода из "Реала" за 20 млн евро, однако качественной альтернативы ему нет. "Россонери" хотят подписать молодого латераля, который будет стоить недорого и сможет прогрессировать на Сан-Сиро. Два главных кандидата - Антони Робинсон из "Уигана" и Виталий Миколенко из "Динамо". Если "Милану" не удастся договориться по американцу или украинцу, то будут рассматриваться другие варианты. Среди них называют Мохамеда Фареса (СПАЛ), Матиаса Винью ("Палмейрас") и Марка Кукурелью ("Хетафе").

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Миколенко провел 30 поединков в составе "Динамо" в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 7 ассистов. Его контракт с "бело-синими" действует до лета 2023 года, цена, согласно Transfermarkt, 9 млн евро.

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