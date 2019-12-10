Миколенко летом мог перейти в АПЛ - СМИ

Виталий Миколенко уже в течение 2 сезонов является основным левым защитником "Динамо". Фото: УАФ

Журналист программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский в очередном выпуске программы поделился инсайдом относительно возможного трансфера защитника "Динамо" Виталия Миколенко в английскую Премьер-лигу.

"Этим летом рассматривалась организация трансфера Миколенко в английскую Премьер-лиги. И этим занимались агенты Александра Зинченко - российская агентская компания. Но ничего конкретного там не было. И в итоге сейчас Миколенко подписал контракт с компанией" ProStar "Вадима Шаблия", - цитирует Спиваковского "Футбол 24"

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В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 14 матчей за "Динамо", в которых отметился одним мячом. Также со сборной Украины вышел на Евро-2020.