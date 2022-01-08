Миколенко дебютировал в Англии с победы

Миколенко оставил двозначное впечатление. Фото: "Эвертон"

Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал в "Эвертоне". Защитник отыграл в кубке Англии против "Халл Сити". Матч завершился в добавленное время со счетом – 3:2 в пользу мерсисайдцев.

Дебют Виталия вышел не слишком удачным. Уже на первой минуте матча он не допрыгнул до мяча и "Эвертон" вынужден был отыгрываться после удара головой.

Однако вскоре украинец овладел собой и совершил несколько фирменных рейдов. В одном из них защитник "Халл Сити" сыграл рукой в ​​своей штрафной, но арбитр нарушения не заметил и пенальти не назначил.

В середине первого тайма Миколенко в течение одной минуты вынес мяч из пустых ворот и заблокировал опасный удар из-за пределов штрафной.

Однако в конце первой половины игры Виталий сбил соперника на своем фланге и увидел перед собой желтую карточку.

Во второй половине игры украинец стал допускать позиционные ошибки и дал несколько раз себя обыграть. Однако в остальных эпизодах сыграл надежно. По крайней мере, вины Виталия во втором пропущенном мяче не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миколенко избавится от главного конкурента в "Эвертоне"

Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" 1 января. Сумма трансфера составила €23 млн. Ранее Миколенко жаловался, что никто его не называет по имени.